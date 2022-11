9 nov 2022 12:42

FLASH! - VOLETE SAPERE COM'È FINITA LA STORIA DELL'ARTICOLO CON CUI INDICARE GIORGIA MELONI NEGLI ATTI UFFICIALI, CHE HA OCCUPATO PER UNA SETTIMANA LE PRIME PAGINE DEI "GIORNALONI"? IL SEGRETARIO GENERALE DI PALAZZO CHIGI, CARLO DEODATO, CHE AVEVA COMMESSO IL "REATO DI ARTICOLO IN PAROLA" SI È DOVUTO CORREGGERE, CON UN ANNULLA E SOSTITUISCE INDIRIZZATO A TUTTA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. QUINDI L'ON. MELONI NON È PIÙ IL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…