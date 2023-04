FOFO-DJ È TORNATO IN PISTA! – L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA GRILLINO, ALFONSO BONAFEDE, È STATO ELETTO NEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, GRAZIE ALL’ACCORDO TRA CENTRODESTRA E M5S. I DEPUTATI DEL PD NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE IN SEGNO DI PROTESTA CONTRO L’INTESA – INSIEME A BONAFEDE, TROVA UNA POLTRONA ANCHE LA LEGHISTA CAROLINA LUSSANA...

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

alfonso bonafede 2

Il ritorno di Bonafede. L’ex ministro della Giustizia, ai margini della politica dalla fine del governo Conte II e non ricandidato dal Movimento 5 Stelle per via del vincolo del secondo mandato, è stato eletto tra i sei componenti laici dei Consigli di presidenza della Corte dei Conti, della magistratura amministrativa e di quella tributaria. Il via libera è arrivato dalla Camera grazie a un accordo maggioranza-Movimento 5 Stelle, con i deputati del Pd che non hanno partecipato in segno di protesta contro l’intesa.

BEPPE GRILLO E ALFONSO BONAFEDE

Alfonso Bonafede, a lungo candidato per questo nuovo incarico, entra così nel al consiglio di presidenza della giustizia tributaria insieme alla leghista Carolina Lussana. Gli eletti sono, per la Giustizia amministrativa, Eva Sonia Sala e l’ex senatore M5s poi passato alla Lega Francesco Urraro. Per la Corte dei Conti Vito Mormando e Filippo Vari. […]

ALFONSO BONAFEDE carolina lussana carolina lussana pino galati alfonso bonafede 1