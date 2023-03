28 mar 2023 08:17

LA FOLLIA DELL’UE: SI AGGRAPPA AI PRINCIPI PER NON VEDERE LA REALTÀ - LA TUNISIA E’ ALLO SBANDO, SULL’ORLO DEL CRAC, NON RIESCE A CONTROLLARE PIU’ LE PARTENZE DEI MIGRANTI VERSO L’ITALIA E HA BISOGNO DI SOLDI. IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI E’ VOLATO A TUNISI PER DIRE CHE BRUXELLES E’ PRONTA A SGANCIARE I DANÉ “MA CI SONO DELLE CONDIZIONI DA RISPETTARE”. QUALI? TUNISI DEVE FARE LE RIFORME ECONOMICHE E DEMOCRATICHE - L'ITALIA SPINGE PER GLI AIUTI ALLA TUNISIA PER FERMARE LE PARTENZE DEI MIGRANTI, I PAESI DEL NORDEUROPA INVECE SONO PREOCCUPATI “PER LA DERIVA AUTORITARIA DEL PRESIDENTE SAIED”