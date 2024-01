FONDINA, PATRIA E FAMIGLIA – LA PASSIONE DELLA DESTRA PER LE ARMI NON NASCE CON IL “PISTOLERO” EMANUELE POZZOLO. FINORA, PERÒ, ERA UNA PREROGATIVA DEI LEGHISTI: IN PRINCIPIO FU IL SINDACO “SCERIFFO” GIANCARLO GENTILINI, POI ARRIVARONO BITONCI E BUONANNO, INFINE LE FOTO DI SALVINI CON IL MITRA – PRIMA DI CAPODANNO LA MAGGIORANZA HA TENTATO UN BLITZ (FERMATO DA LOLLOBRIGIDA) PER ABBASSARE A 16 ANNI L’ETÀ PER USARE LE ARMI DA CACCIA - L’EURODEPUTATO CHE POSA DAVANTI A UN ALBERO DI NATALE CON CARTUCCE E BOSSOLI E MASSIMO ADRIATICI, CHE NEL 2021, A VOGHERA, UCCISE UN MAROCCHINO SENZATETTO…

emanuele pozzolo 2

1. I PALLINI DI GIORGIA & C. CACCIA, LICENZE E PURE MITRAGLIETTE

Estratto da “il Fatto quotidiano”

I partiti di maggioranza hanno un rapporto sempre più intenso con le armi, episodi e norme controverse si moltiplicano.

Alla vigilia di Capodanno il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, è intervenuto per far ritirare la proposta di legge di un collega di FDI: aveva l’obiettivo di abbassare a 16 anni l’età minima per ottenere la licenza per utilizzare un’arma da caccia (oggi il limite è 18 anni).

bartolomeo amidei

La proposta […] portava la firma del senatore meloniano Bartolomeo Amidei. Dopo lo stop Lollobrigida ha chiarito che “non era un’iniziativa concordata con il governo”.

Un’altra norma dell’esecutivo Meloni, contenuta nell’ultimo pacchetto sicurezza, ha stabilito una nuova forma di tutela per i rappresentanti delle forze dell’ordine: tutti gli agenti avranno diritto a un’arma privata e potranno portare con sé, anche quando non sono in servizio, un arsenale diverso da quello di ordinanza, senza bisogno di licenza.

JOE FORMAGGIO IMBRACCIA UN MITRA

[…] la destra di governo si distingue anche a livello locale grazie a personaggi come Joe Formaggio, consigliere di Fdi in Veneto, che ha fatto pubblicare sui social ufficiali della Regione la sua foto mentre imbraccia sorridente una mitraglietta automatica.

2. L’ATTRAZIONE FATALE DELLA DESTRA PER LA FONDINA

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per “la Repubblica”

[…] Vecchia storia quella della destra pistolera italiana. Inciampi, gaffes più o meno volute, show elettorali, smargiassate da aspiranti cow boy di provincia, crociate sulla legittima difesa e propaganda del mito della difesa fai da te. E dunque anche spottoni a beneficio della potente lobby delle armi.

andrea delmastro emanuele pozzolo

Il cenone al piombo di Rosazza by Delmastro compone l’ultima pagina di un libro grigio lungo almeno trent’anni. C’era una volta lo “sceriffo” Giancarlo Gentilini. Da sindaco di Treviso posava come un Tex Willer meno tonico. Era un segnale chiaro a sbandati e ovviamente agli immigrati “invasori”. L’irresistibile tentazione del Far West: e invece è il profondo Nord-Est.

Sindaci, assessori, parlamentari. Tra i politici che esibiscono la pistola il primato è sempre stato dei leghisti. Elenco lunghissimo. Massimo Bitonci oggi è sottosegretario al ministero del Made in Italy. Nel 2016, da sindaco di Padova, girava armato di una Smith&Wesson calibro 9 e quanto ne andava fiero. Un anno prima c’era stata la brutta vicenda del benzinaio di Ponte di Nanto che sparò e uccise un bandito durante una rapina. Tempo zero e sul posto, a benedire Graziano Stacchio, piombò Salvini: «Giù le mani da chi si difende».

giancarlo gentilini 4

Scatenato anche Joe Formaggio, l’ex sindaco anti-rom di Albettone che pattugliava col fucile: oggi è consigliere regionale di FdI e a febbraio si è fatto immortalare con un mitra. E come non ricordare Gianluca Bonanno, scomparso, europarlamentare leghista e primo cittadino di Borgosesia. Nel 2015 mostra una pistola in diretta tv. «Andare in tivù con la pistola è sciocco e sbagliato», lo riprese Salvini. Il quale, con la solita coerenza, quattro anni dopo, alla Fiera delle armi di Vicenza, imbracciò un fucile e rilanciò: «La legittima difesa è un regalo agli italiani».

BUONANNO PISTOLA

Musica per le orecchie della collega Giulia Bongiorno che nel 2018, da ministro della Pubblica amministrazione, chiosa: «Se ho una pistola e vedo qualcuno in casa mia, sparo».

matteo salvini mitra

[…] Massimo Adriatici, assessore alla sicurezza di Voghera, sempre Lega, a luglio 2021 […] ha sparato e ucciso dopo una lite per strada Youns El Boussettaoui, 39enne marocchino, senzatetto. Lo slogan mantra della destra securitaria è un ritornello, «la difesa è sempre legittima». Farsi scappare la frizione, però, è un attimo.

gli auguri di natale di pietro fiocchi

[…] Oggi la competizione interna alla destra si gioca anche sul grilletto. Cinque giorni fa FdI ha calato il suo asso: con un testo arrivato in Senato i meloniani hanno provato a cambiare la legge sulla caccia dando in mano i fucili ai sedicenni. Chissà il godimento dell’europarlamentare Pietro Fiocchi, titolare dell’omonima azienda di munizioni. A Natale ha tappezzato la sua Lecco di manifesti con lui davanti a un albero addobbato con cartucce e bossoli. Per la serie: a Natale siamo tutti buoni.

