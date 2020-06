IN FONDO A DESTRA C’È UN ASSEMBRAMENTO – SALVINI E LA MELONI CON TAJANI A PIAZZA DEL POPOLO PER IL FLASH MOB CONTRO IL GOVERNO. CHIEDONO REGOLE, LEGALITÀ E BUON SENSO MA POI NEL CORTEO SI VEDE GENTE CON LA MASCHERINA CALATA E NESSUN DISTANZIAMENTO MINIMO – SALVINI FA FINTA DI NIENTE, LA MELONI SE NE ACCORGE: “STIAMO FACENDO DEL NOSTRO MEGLIO PER METTERLA IN SICUREZZA, MA IL 25 APRILE LA SINISTRA…”

Da www.ilmessaggero.it

manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 13 antonio tajani giorgia meloni matteo salvini 2 giugno 2020 4

Al via a piazza del Popolo la manifestazione simbolica con cui il centrodestra ha scelto di festeggiare il 2 giugno. Alcune persone sono senza mascherine però. Come annunciato si sta srotolando un lungo tricolore, che presto entrerà a via del Corso. Tantissimi i parlamentari presenti tutti con la loro mascherina. Qualcuno urla «dimissioni, dimissioni», «libertà libertà». Giorgia Meloni è arrivata a piazza. Per la leader di Fdi foto con i manifestanti all'interno del box stampa vicino al tricolore. «Conte, Conte vaffa...».

manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 14 antonio tajani giorgia meloni matteo salvini 2 giugno 2020

È poi l'inno di Mameli. Ormai la manifestazione «simbolica» del centrodestra si è trasformata in un «mini corteo», con slogan anti-governativi e canti. A fianco dei leader centinaia di fan che stanno seguendo la manifestazione con i cellulari per fare foto e dirette Facebook. «Sono felicissima che con questa manifestazione la sinistra abbia scoperto che il 2 giugno, è anche la nostra festa ed abbiamo il diritto di manifestare anche noi in sicurezza», ha sottolineato Giorgia Meloni. «Stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza», ha proseguito Meloni.

manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 9 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 3

Quella di oggi «è una giornata di ascolto, memoria e di passaggio visto che domani finalmente cadranno i muri tra Regioni», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, spiegando, nel suo intervento ad Agorà su Rai3 in collegamento da Piazza del Popolo, le ragioni della manifestazione. «Vogliamo raccogliere le proposte degli italiani dimenticati e che vogliono rialzarsi e portarle nel Palazzo», ha detto Salvini. «Serve una grande strategia per il Paese e deve essere costruita in Parlamento da tutte le forze politiche, ascoltando il mondo della grande industria, dei piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti agricoltori, liberi professionisti e partita Iva. Serve far ripartire l'Italia. Lo dobbiamo fare con grande impegno», ha spiegato Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia a margine della manifestazione unitaria del centrodestra a Piazza del Popolo. «L'Italia è anche questa, la destra scende in piazza perché legittimamente ci dicono la loro idea di Paese. E' la forza della democrazia italiana», ha commentato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini 2 giugno 2020 3 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 6 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 8 antonio tajani giorgia meloni matteo salvini 2 giugno 2020 1 antonio tajani giorgia meloni matteo salvini 2 giugno 2020 2 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 18 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 19 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 17 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 1 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 16 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 11 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 12 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 15 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 7 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 10 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 5 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 4 manifestazione del centrodestra 2 giugno 2020 2