FONTANA HA VINTO E ORA SARÀ COMMISSARIATO – OTTENUTA LA VITTORIA, SI APRE LA PARTITA DELLA GIUNTA: I FRATELLI D’ITALIA TENDENZA FRATELLI LA RUSSA SONO PRONTI A PRENDERSI GLI ASSESSORATI PESANTI. IN BALLO CI SONO 16 CASELLE E I MELONIANI PUNTANO A OTTENERNE 8, PIÙ LA VICEPRESIDENZA PER ROMANO LA RUSSA, FRATELLO DI ROMANO. UNA MOSSA CHE POTREBBE LASCIARE A GUIDO BERTOLASO LA POLTRONA DELLA SANITÀ – IL BACIO DI GIUDA DI DANIELONA SANTANCHÉ A FONTANA…

DANIELA SANTANCHE ATTILIO FONTANA

1. IL BACIO DI SANTANCHÈ (DOPO LA SFIDA)

Estratto dal “Corriere della Sera”

«Siamo il primo partito anche in Regione Lombardia». Daniela Santanchè, ministro del Turismo e coordinatrice regionale di FdI, è soddisfatta. E quando la vittoria è apparsa larga, Santanché si è materializzata davanti al governatore riconfermato dandogli un bacio a favore di telecamere. Un clima ben diverso rispetto alla vigilia, quando la ministra sfidò Fontana: «Abituati a noi», disse mettendolo in guardia sulla spartizione dei posti nelle futura giunta.

la russa santanchè

[…] Ma a proposito della nuova giunta regionale, Santanchè non si sbilancia: «Ho grande stima per il presidente Fontana e un ottimo rapporto con lui. Sono certa che non avremo discussioni, di certo è anche suo interesse avere una giunta di persone capaci».

2. REGIONALI LOMBARDIA, DUELLO SULLA GIUNTA: FDI VUOLE ROMANO LA RUSSA VICE E 8 ASSESSORI, LEGA E FI FANNO VALERE IL LORO PESO

Estratto dell’articolo di Maurizio Giannattasio per il “Corriere della Sera”

IGNAZIO LA RUSSA CON IL FRATELLO ROMANO

Prima che del centrodestra questa è la vittoria di Attilio Fontana, il governatore uscente, che nonostante gli anni terribili del Covid, le polemiche infiammate sulla gestione della sanità, le inchieste della magistratura (tutte archiviate) e l’astensione ai massimi storici, si riprende la Lombardia con il 54,7% dei voti e la lista con il suo nome raggiunge il 6,1. Più di un elettore su due ha votato il centrodestra. Maggioranza assoluta.

[…] Se quella di Fontana era una vittoria annunciata, anche se non con questi numeri, non altrettanto certo era il risultato interno alla coalizione del centrodestra. Anzi. Tutti gli occhi erano puntati sulla tenuta della Lega e di Forza Italia di fronte all’avanzata trionfante di Fratelli d’Italia […].

guido bertolaso attilio fontana

Ora scatta la nuova partita della giunta. Ci sono 16 caselle in ballo. FdI punta a 8 assessorati più la vicepresidenza. C’è già un nome, quello di Romano La Russa, fratello del presidente del Senato, Ignazio. Una mossa che potrebbe lasciare la poltrona della Sanità a Guido Bertolaso anche se in pole position c’è il deputato FdI, Carlo Maccari.

Fontana, forte del suo risultato e di quello della Lega per ora taglia corto: «Valuteremo le richieste di FdI a bocce ferme». […]

CARLO MACCARI ATTILIO FONTANA E DANIELA SANTANCHE IGNAZIO E ROMANO LA RUSSA ATTILIO FONTANA E DANIELA SANTANCHE ignazio la russa e daniela santanche a cortina foto chi