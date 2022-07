“PRIMA DI USARE LA MORTE DEL POVERO ALIKA PER LA TUA PENOSA PROPAGANDA, NON POTEVI ALMENO ESPRIMERE SOLIDARIETÀ ALLA FAMIGLIA? SCIACALLO”

Da www.liberoquotidiano.it

LITE SU TWITTER TRA GIORGIA MELONI E CORRADO FORMIGLI

"Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia?": Giorgia Meloni risponde così a Corrado Formigli. Il conduttore di PiazzaPulita, infatti, commentando il terribile episodio di Civitanova Marche - dove un nigeriano è stato ucciso per strada da un campano di 32 anni - ha pensato bene di fare un tweet contro i leader di Fratelli d'Italia e Lega: "Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Meloni e Salvini".

LITE SU TWITTER TRA GIORGIA MELONI E CORRADO FORMIGLI

Peccato che la Meloni un pensiero sulla morte di Alika lo abbia espresso davvero: "Non ci sono giustificazioni per tale brutalità. Mi auguro che l’assassino la paghi cara per questo orrendo omicidio. Una preghiera per la vittima". Ecco perché poi la presidente di FdI ha deciso di rispondere a Formigli in maniera piccata: "Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo".

Molti i commenti di supporto alla leader di FdI. "Non sprecare tempo, non ne vale la pena", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "E' penoso, non si aspetta altro per puntare il dito contro di te!". E ancora: "Far sentire in colpa la destra per questi fatti è la sua specialità, tutto materiale per cucirci 5-6 puntate della sua trasmissione".