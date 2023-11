15 nov 2023 13:05

FORSE SALVINI NON HA TUTTI I TORTI SULLO SCIOPERO - LO RICONOSCE ANCHE “REPUBBLICA” NEL SUO “CUCÙ”: “IL VENERDÌ C’È IL GRANDE ESODO DAGLI UFFICI, I PENDOLARI TORNANO A CASA E I PIÙ FORTUNATI PARTONO PER IL WEEKEND. NON SEMPRE: PERCHÉ UNA VOLTA AL MESE C’È UNO SCIOPERO NEI TRASPORTI. DI VENERDÌ. ORA, A NOI CHE DIFENDIAMO A SPADA TRATTA IL DIRITTO DI SCIOPERO QUESTA IMPRESA RIUSCIREBBE PIÙ FACILE SE LA PROSSIMA VOLTA AEREI, TRENI, BUS E METRO FOSSERO BLOCCATI IN UN ALTRO GIORNO. DI MERCOLEDÌ, PER ESEMPIO, GIORNO IN CUI NON SI SCIOPERA MAI. ECCO, AI SINDACATI MANCA UN MERCOLEDÌ”