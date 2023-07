FORSE È LA SETTIMANA BUONA PER CONOSCERE IL DESTINO DI ANDREA DELMASTRO – IL GUP DI ROMA DECIDERÀ ENTRO LA SETTIMANA, PROBABILMENTE VENERDÌ, SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AVANZATA DALLA PROCURA NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA, CHE RISCHIA IL PROCESSO – DELMASTRO È INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO, PER AVER PASSATO AL DEPUTATO (E COINQUILINO), GIOVANNI DONZELLI, DOCUMENTI CONTENENTI LE INTERCETTAZIONI DI ALFREDO COSPITO...

Estratto dal “Fatto quotidiano”

Slitta la decisione su Andrea Delmastro Delle Vedove. Il gup di Roma si è riservato di decidere in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nel procedimento in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia, per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda del caso Cospito, l’anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame.

[...] Nel corso dell’udienza preliminare di ieri, sono state sentite le parti.

Nel chiedere l’archiviazione i pm romani hanno riconosciuto “l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale”.

In aula era presente anche Delmastro, che in giudizio è difeso dall’avvocato Giuseppe Valentino. La decisione del gup è attesa entro la settimana.

