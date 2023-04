29 apr 2023 13:22

E PER FORTUNA CHE IL GOVERNO MELONI DOVEVA CHIUDERE I PORTI! – A LAMPEDUSA CONTINUANO A SBARCARE MIGRANTI A ROTTA DI COLLO, NELLE ULTIME ORE SONO ARRIVATE 300 PERSONE. L’HOTSPOT DELL'ISOLA È AL COLLASSO, I POVERETTI STIPATI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA (CHE AVREBBE 400 POSTI) SONO OLTRE 2 MILA – NELLE PROSSIME ORE I MIGRANTI ARRIVATI A LAMPEDUSA (CHE SI MERITA IL NOBEL PER LA PACE) SARANNO “SMISTATI” IN ALTRI CENTRI