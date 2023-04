FORZA ITALIA, UNA BOMBA PRONTA A ESPLODERE – TAJANI FRENA L’IPOTESI CONGRESSO E GUARDA A FRATELLI D’ITALIA MENTRE L’ALA RONZULLIANA, CHE HA GIA’ MEZZO PIEDE NELLA LEGA, PRESTO CHIEDERA’ CONTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL POTERE DI ALCUNI DIRIGENTI, A PARTIRE DA QUELLO OTTENUTO DA MARTA FASCINA – “LA STAMPA”: “IL RAPPORTO TRA RONZULLI E SALVINI RESTA BUONO, TANTO DA FAR INSOSPETTIRE FRATELLI D'ITALIA. NON È UN CASO CHE GLI OCCHI DEI DIRIGENTI DI FDI SONO POSTI SUL GRUPPO AZZURRO AL SENATO, GUIDATO DA RONZULLI..."

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “la Stampa”

ANTONIO TAJANI LICIA RONZULLI ALESSANDRO CATTANEO SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI

La possibile implosione dei berlusconiani trova osservatori attenti tra gli altri partiti del centrodestra. Lo scenario di una diaspora potrebbe non essere immediato, ma viene tenuto ben presente nei palazzi. […] I più restii all'accoglienza sono i meloniani, interessati per prima cosa alla stabilità di un governo che per il momento tutto sommato marcia unito.

Quindi sì a un rapporto stretto per blindare l'esecutivo e lavorare per un'alleanza strutturale alle Europee

[…] Per la Lega il discorso è diverso: contrastare lo strapotere di Giorgia Meloni è un obiettivo chiave, specie in vista delle elezioni del 2024. […] La questione parte da un presupposto: con un Silvio Berlusconi per forza di cose meno centrale nelle decisioni, quanto può durare ancora il partito? Antonio Tajani cerca di assicurare l'unità del partito: «Non ci sono congressi in vista», dice il vicepremier.

silvio berlusconi licia ronzulli marta fascina a napoli

Ma le divisioni sono emerse nelle scorse settimane, con il colpo di mano che ha portato al cambio di capogruppo alla Camera e al depotenziamento di Licia Ronzulli. Il partito è di fatto diviso in tre gruppi: quello governista che ha come punti di riferimento Tajani e la fidanzata di Berlusconi Marta Fascina, l'ala critica guidata da Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè e poi una serie di personaggi indipendenti (non molti) attenti a non schierarsi in questa fase così delicata.

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

L'ala governista guarda a un rapporto privilegiato con Fratelli d'Italia, mentre gli avversari interni coltivano una relazione sempre più stretta con la Lega. […] presto o tardi la componente ronzulliana potrebbe chiedere conto della legittimità del potere di alcuni dirigenti, a partire della stessa Fascina. Ronzulli, Cattaneo e Mulè hanno ricevuto la corte leghista, ma per il momento non si muovono.

[…] alcuni parlamentari […] soffrirebbero un presunto schiacciamento del partito su Fratelli d'Italia: Alberto Barachini, Roberto Pella, Dario Damiani, Giuseppe Mangialavori. Nessuno di loro mette in discussione la lealtà assoluta a Berlusconi e quindi nessuno si muove. […] Il rapporto tra Berlusconi e Salvini è tale che nessuno osa lanciare un'opa, ma è evidente che il Carroccio viene vista da molti in Forza Italia come l'unica opportunità per «non morire meloniani».

alessandro cattaneo foto di bacco

[…] Il rapporto tra l'ala che fa riferimento a Ronzulli e Salvini resta buono, tanto da far insospettire Fratelli d'Italia. Non è un caso che gli occhi dei dirigenti di FdI sono posti sul gruppo azzurro al Senato, guidato da Ronzulli, che con i suoi 18 componenti (tra i quali lo stesso Berlusconi) potrebbe potenzialmente rappresentare un problema.

