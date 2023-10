11 ott 2023 10:24

FORZA ITALIA, CHE “MESTIZIA” – DIETRO IL RITORNO IN FORZA ITALIA DI LETIZIA MORATTI C’E’ LA REGIA DI TAJANI CHE PUNTA A FARE DI “MESTIZIA” UNA SORTA DI SUO BRACCIO ARMATO IN VISTA DEL CONGRESSO DEL PROSSIMO ANNO ALLO SCOPO DI RIDIMENSIONARE IL PESO DELLA RONZULLI. NEL PARTITO, INFATTI, C’È CHI NON DIMENTICA QUANDO PROPRIO “KISS ME LICIA” DIEDE DELLA “SCIACALLA” ALLA MORATTI CHE, DA EX ASSESSORA REGIONALE AL WELFARE, SI ERA CANDIDATA IN LOMBARDIA CONTRO LA RIELEZIONE DEL LEGHISTA FONTANA. CON L’EX PRESIDENTE DELLA RAI TAJANI STRAMBA ANCORA DI PIÙ AL CENTRO E PUNTA FAR NAUFRAGARE IL PROGETTO POLITICO DI MATTEO RENZI…