CASALINO A RETI UNIFICATE - TA-ROCCO SENZA FRENI IN TOUR TELEVISIVO A PROMUOVERE IL SUO LIBRO - A "OTTO E MEZZO" NON ESCLUDE UNA CANDIDATURA AL PRIMO GIRO UTILE - "IL SILENZIO DI DRAGHI FARÀ SEMBRARE IL GOVERNO LITIGIOSO. ESSERE PRESO DI MIRA DA RENZI PER ME È UNA MEDAGLIA AL VALORE. LA MIA OMOSESSUALITÀ È SEMPRE STATA UN PROBLEMA. ANCHE NEL GIORNALISMO MOLTI ATTACCHI NASCONDEVANO UNA CERTA OMOFOBIA..." (OMOFOBIA IS THE NEW SESSISMO: OGNI SCUSA E' BUONA PER FARE LA VITTIMA) - VIDEO