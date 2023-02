FORZA ITALIA CONTRO WASHINGTON! - MAURIZIO GASPARRI AZZANNA SHAWN CROWLEY, L’INCARICATO D’AFFARI DELL’AMBASCIATA AMERICANA A ROMA, CHE HA “OSATO” MINIMIZZARE IL RUOLO DI BERLUSCONI NEGLI ACCORDI DI PRATICA DI MARE DA AMERICA E RUSSIA: “CROWLEY È MOLTO SGRADEVOLE. COME SE BERLUSCONI NON AVESSE DATO UN IMPORTANTE CONTRIBUTO IN QUELLA FASE DI DIALOGO E DI PACE. SIA PIÙ RISPETTOSO DELLA VERITÀ E DELLA STORIA…”

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

[…] In una intervista a Repubblica Shawn Crowley, l’incaricato d’affari dell’ambasciata americana a Roma, ha risposto al fondatore di Forza Italia sminuendo anche il ruolo di Berlusconi negli accordi di Pratica di Mare da America e Russia: «[…] Penso che Berlusconi stia pensando al 2002, a Pratica di Mare, l’anno in cui crede di aver aiutato a metter fine alla guerra fredda […]».

Frasi, quelle di Crowley, che fanno scattare la reazione di Forza Italia. Il senatore Maurizio Gasparri attacca l’ambasciata americana senza molti giri di parole, prima in un tweet e poi intervenendo a Metropolis sul sito di Repubblica : «Chi parla di Monaco 1938 oggi dice una sciocchezza. Comunque l’incaricato di affari Usa a Roma Crowley — afferma Gasparri — che dice che per Pratica di mare 2002 Berlusconi “crede” di aver aiutato a mettere fine alla guerra fredda, è molto sgradevole. Come se Berlusconi non avesse dato un importante contributo in quella fase di dialogo e di pace. Crowley precisi e sia più rispettoso della verità e della storia».

I toni del senatore forzista sono molto accesi, ma da Forza Italia fanno sapere che lo stesso Berlusconi non vuole andare in rotta di collisione con l’ambasciata americana: ieri era attesa una sua nota, che però non arriverà mai. […]

