17 feb 2024 10:42

FORZA ITALIA PERDE SILVIO… MA NON IL VIZIO! – TRA LE CANDIDATE FORZISTE PER IL CONSIGLIO REGIONALE IN SARDEGNA C’È LA 48ENNE ROSA DERIU, VINCITRICE DI ALCUNI CONCORSI DI BELLEZZA E FINALISTA NAZIONALE A "MISS MAMMA D’ITALIA" NEL 2018 – LAUREATA IN GIURISPRUDENZA, NEL 1999 HA AVUTO UN PROGRAMMA NELLA TV LOCALE SARDA "VIDEOLINA" - LE FOTO CON LE TETTE IN BELLA MOSTRA PUBBLICATE SUI SOCIAL - QUANDO, SU FACEBOOK, SCRIVEVA: "MEGLIO IO DI MATTARELLA"