9 ago 2024 13:22

AL FOTO-FINISH, MATTARELLA HA FIRMATO IL DDL NORDIO – IL CAPO DELLO STATO HA ASPETTATO L’ULTIMO GIORNO UTILE PER METTERE IL SUO SIGILLO AL CONTESTATISSIMO PROVVEDIMENTO, CHE TRA LE ALTRE COSE ABOLISCE IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO – AL QUIRINALE HANNO MOLTI DUBBI SULLA LEGGE, CHE NON È INCOSTITUZIONALE MA POTREBBE ESPORRE L’ITALIA AGLI STRALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE IN PASSATO HA GIÀ MANIFESTATO PERPLESSITÀ SUL TEMA…