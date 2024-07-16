FOTO FLASH - CHIAMATE LA BUONCOSTUME (O L'UFFICIO DI IGIENE): ALL'APERTURA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO, SI FORMA IL TRIO SINISTRELLO COMPOSTO DALL'IRSUTA CAROLA RACKETE, DAL "GONZO DI RIACE" MIMMO LUCANO E DALLA "CACCIATRICE DI NAZISTI" ILARIA SALIS - COLPISCONO L'OCCHIO LA SCIATTERIA ORGOGLIOSA DELLA RACKETE A CUI FA ECO QUELLA DI LUCANO, CON POLO INFILATA NEI PANTALONI (COME UN ALLIBRATORE DI TOR DI VALLE) - E' RIFIORITA ILARIA SALIS: LIBERATASI DAI CEPPI UNGHERESI, SI E' FATTA LO SHAMPOO, HA SCHIARITO I CAPELLI (MA NON LE IDEE)-