giorgio mulè dorme mentre presiede al seduta dell aula della camera
FOTO-FLASH: COGITO, ERGO SONNO! DURANTE LA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE SUL DL RIGASSIFICATORI ALLA CAMERA IL FORZISTA (TENDENZA LICIA RONZULLI) GIORGIO MULE’ CHE PRESIEDEVA LA SEDUTA HA SCHIACCIATO UN PISOLO – LE LOTTE INTESTINE IN FORZA ITALIA LO HANNO FIACCATO? IL NEOPRESIDENTE DI FI TAJANI ORA DOVRA' TRATTARE CON L’OPPOSIZIONE INTERNA (GUIDATA DA LICIA RONZULLI, GIORGIO MULE' E ALESSANDRO CATTANEO), CHE VUOLE ARCHIVIARE LA STAGIONE CHE HA VISTO MARTA FASCINA SPADRONEGGIARE...-
DAGOREPORT - NON SAREBBE ORA DI AMMETTERE CHE IL VATICANO NON HA MAI AVUTO NULLA A CHE FARE CON EMANUELA ORLANDI? – TRA MAGGIO E GIUGNO 1983, NEI QUARTIERI LIMITROFI ALLA BASILICA DI SAN PIETRO, SONO SCOMPARSE 16 RAGAZZE, TRA LE QUALI LA ORLANDI, CON UN'ETÀ TRA I 14 E I 18 ANNI. NESSUNA DI LORO È MAI STATA RITROVATA - LA PROCURA DI ROMA PER TRE VOLTE HA INDAGATO SULLA PEDOFILIA DEI PRETI, SULLA RETICENZA DELLA SANTA SEDE, ARCHIVIANDO POI IL CASO. MA I GIORNALI HANNO PREFERITO SEGUIRE LA RAPPRESENTAZIONE DEL “DAJE ALL’INFAME VATICANO” - AMORALE DELLA STORIA? QUANDO LA MERDA È TANTA, LE MOSCHE ACCORRONO NUMEROSE…
DAGOREPORT - LA SURREALE GIORNATA VISSUTA OGGI DAI GIORNALISTI CHE HANNO DOVUTO SEGUIRE GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO A POMPEI: TRATTATI COME COMPARSE, DELLA SERIE ‘NUN TE MOVE, FERMATE LÌ CHE SINNÒ TE CORCO, CE STA ER NASTRO CHE NON DEVI OLTREPASSÀ’, MANCO FOSSIMO NELLA CINECITTÀ DEL DOPOGUERRA. L’EFFETTO È QUELLO DEL CINEGIORNALE LUCE: ENTRANO SOLO QUELLI CHE LAVORANO PER LE VELINE DI REGIME, GLI ALTRI (TG1 COMPRESO) POSSONO ASPETTARE FUORI, DOVE FANNO 40 GRADI – L’ASSENZA DI DANIELONA SANTANCHÈ, GIANMARCO MAZZI CHE SCORTA “GENNY” E SECHI CHE “DEVE PARLARE CON ARIANNA MELONI”. E I MALIGNI DILAGANO: “CON GLI ANGELUCCI GLI È ANDATA MALE…”
DAGOREPORT - NON SOLO LA GIUSTIZIA SECONDO NORDIO. L’INCONTRO TRA MATTARELLA E MELONI HA TOCCATO I CASI SANTANCHÉ E LA RUSSA. PERCHE’ IL VAFFA DELLA SORA GIORGIA AL DELIRIO DI 'GNAZIO NON ARRIVA DA COLLE OPPIO MA DAL COLLE DEL QUIRINALE GRAZIE AL FILO DIRETTO DI ALFREDO MANTOVANO CON MATTARELLA - E SEMPRE NEL SUO RUOLO DI POMPIERE DEL COLLE, E SEMPRE D’ACCORDO CON LA DUCETTA, MANTOVANO HA SFANCULATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO, IN PREDA AL DELIRIO DEL POTERE - SE LA PITONESSA È ORMAI SOLO UN PROBLEMA PER IL SISTEMA NERVOSO DI GIORGIA, IL CASO LA RUSSA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA COME FRATELLI D’ITALIA. CON IL CO-FONDATORE CHE CORRE IL RISCHIO DI DOVER RASSEGNARE LE DIMISSIONI SE LE INDAGINI DOVESSERO PORTARE IL GIUDICE A UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA RUSSA JR...
FLASH! – ALFREDO MANTOVANO È INDECISO SUI SERVIZI SEGRETI. A DIFFERENZA DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI, FAVOREVOLE A UNA NUOVA LEGGE CHE TOLGA DI MEZZO LA DISTINZIONE TRA AISI (PARENTE) E AISE (CARAVELLI), AFFINCHÉ TUTTO FACCIA RIFERIMENTO AL SUO DIPARTIMENTO, MANTOVANO PROPENDE, CONSIDERATO L’ITER TEMPORALE DI UNA NUOVA LEGGE, PER UNA MINI RIFORMA ORGANIZZATIVA. E ALLO STESSO TEMPO PRESENTARE IL PROGETTO DI UNA NUOVA LEGGE…
FLASH! - BIANCA NON VA MAI IN BIANCO: LA BERLINGUER HA STRAPPATO A PIER SILVIO NON SOLO UN CONTRATTONE DA DIRETTORE DI TELEGIORNALE (QUALCOSA INTORNO ALLE 600MILA EURO, IL DOPPIO DI CIO' CHE INTASCAVA DALLA RAI), MA HA FATTO ASSUMERE DA MEDIASET A TEMPO INDETERMINATO DUE COLLABORATRICI (COME DICE ANTONIO RICCI: IL DELITTO NON PAGA, BERLUSCONI SI'...)