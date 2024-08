29 ago 2024 15:45

FOTO-FLASH! “VENEZIA, COME AL SOLITO, E’ MAGICA”. (E ANCHE ALESSANDRO GIULI HA IL SUO PERCHÉ) – SU INSTAGRAM LA PARLAMENTARE LEGHISTA LAURA RAVETTO DOCUMENTA IL SUO SBARCO IN LAGUNA PER LA MOSTRA DEL CINEMA E SCODELLA DELLE FOTO DA INFLUENCER (SARÀ CHE VANNO DI MODA) IN CUI SFODERA SORRISI A 64 DENTI E LANCIA OCCHIATE MALANDRINE AL PRESIDENTE DEL MAXXI ALESSANDRO GIULI. TOTO’ AVREBBE DETTO: “LEI CON QUEGLI OCCHI MI SPOGLIA…SPOGLIATOIO”