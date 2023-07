DAGOREPORT – ZELENSKY CI È O CI FA? L’EX COMICO SA BENISSIMO CHE SE L’UCRAINA ENTRASSE OGGI NELLA NATO, TUTTI GLI STATI DELL’ALLEANZA ATLANTICA SAREBBERO IN GUERRA CON LA RUSSIA. E ALLORA PERCHÉ HA FATTO FINTA DI INCAZZARSI PER L’ASSENZA DI UNA "TIMELINE" SPECIFICA? SPERAVA DI OTTENERE UNA PROMESSA SU UNA DATA PRECISA PER L'INGRESSO NELLA NATO (MA NON L’HA OTTENUTA) – LA CLAMOROSA SVOLTA DI ERDOGAN SULLA SVEZIA GRAZIE AGLI F-16 AMERICANI: ORA IL “DITTATORE” TURCO AVRÀ UN RUOLO ANCORA PIÙ PREMINENTE NELL'ORGANIZZAZIONE