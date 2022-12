CON LA VISITA DI ZELENSKY A WASHINGTON, LA PACE SI ALLONTANA – AL CREMLINO NON HANNO REAGITO BENE AL VIAGGIO LAMPO DEL PRESIDENTE UCRAINO A WASHINGTON. IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV, HA DETTO CHE “LA RUSSIA NON VEDE PIÙ NESSUNA POSSIBILITÀ DI NEGOZIARE CON KIEV” – BIDEN CONFERMA CHE GLI USA “RAFFORZANNO LE DIFESE DELL’UCRAINA”. E COME RISPOSTA, IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, MEDVEDEV, VOLA DA XI JINPING, PER RENDERE PLASTICA L’IMMAGINE DELLE DUE ALLEANZE CONTRAPPOSTE. MA IL LEADER CINESE FRENA SU UN EVENTUALE SOSTEGNO AL CONFLITTO - LA MEZZA GAFFE DI BIDEN - VIDEO + FOTO