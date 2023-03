14 mar 2023 17:39

FOTO-FLASH! – MA COME MAI 'GNAZIO LA RUSSA DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATO QUANDO VAGA PER GLI UFFICI DEL PARLAMENTO “PURE SE NON VOLESSE”? - SI TRATTA DI UNA REGOLA DEL PROTOCOLLO IMPOSTA COME FORMA DI RIVERENZA VERSO LA SECONDA CARICA DELLO STATO O DI UN AVVISO AI COMMESSI PER EVITARE CHE INCIAMPI IN QUALCHE GAFFE? AH, SAPERLO... - LA FOTO E' STATA SCATTATA ALL'INGRESSO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI