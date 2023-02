19 feb 2023 19:00

E FRANCESCA CHE FA? – PAOLA TURCI ANNUNCIA IL SUO SOSTEGNO ALLA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN, PER LE PRIMARIE DEL PD: “IO TI SOSTENGO. PERCHÉ TI CONOSCO, TI STIMO E HO FIDUCIA IN TE. SEI GIOVANE MA HAI LE SPALLE GIÀ FORTI PER ACCOLLARTI QUESTO PESO (MORTO)" – CHISSÀ CHE NE PENSA SUA “MOGLIE”, L’EX “BADANTE” DI BERLUSCONI, FRANCESCA PASCALE. ANDRÀ AI GAZEBO ANCHE LEI?