6 mag 2024 17:18

DALLA FRANCIA UNA PICCOLA STORIA CHE SPIEGA PERCHE’ I SOVRANISTI STRAVINCONO – È UN CASO POLITICO IL VIDEO DI COLOMBE, 60ENNE INTERVISTATA AL COMIZIO DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL: “MARINE LE PEN È L’UNICA CHE SI PREOCCUPA DELLE PERSONE COME ME. HO 60 ANNI, NON TROVO LAVORO. NON RIESCO A PAGARE LE BOLLETTE, SONO INSEGUITA DAGLI UFFICIALI GIUDIZIARI” – A SINISTRA SI INTERROGANO: “DOBBIAMO SMETTERLA DI DISPREZZARE TUTTE LE COLOMBE DI FRANCIA EASCOLTARLE”– MA L’ASSOCIAZIONE CON LA QUALE LA DONNA DA ANNI DISTRIBUIVA PASTI AI POVERI L'HA CACCIATA PERCHÉ…