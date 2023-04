4 apr 2023 10:33

IN FRANCIA L’ETÀ PENSIONABILE SI ALZA ANCHE PER L’ESERCITO - IL MINISTERO DELLA DIFESA ANNUNCIA CHE IL LIMITE PER DIVENTARE RISERVISTA SALIRÀ AI 70 ANNI, E FINO A 72 PER ALCUNE FUNZIONI DA SPECIALISTI. AL MOMENTO, IL LIMITE DI ETÀ È COMPRESO TRA 62 E 65 ANNI – MACRON, DETERMINATO AD ACCRESCERE LA “FORZA MORALE” DELLA NAZIONE, VUOLE RADDOPPIARE IL NUMERO DI RISERVE. SEMPRE CHE I MANIFESTANTI NON SCENDANO IN PIAZZA ANCHE PER LORO…