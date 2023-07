FRANS TORNA A CASA – IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, CON DELEGA AL CLIMA, IL SOCIALISTA TIMMERMANS, SI CANDIDERÀ PER IL CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI IN OLANDA, PREVISTE PER IL 22 NOVEMBRE – SALVINI: “NON CI MANCHERÀ. QUANTI HANNI HA FATTO, CONTIAMO CHE GLI ELETTORI LO TRATTINO COME MERITA” – SECONDO IL CODICE DI CONDOTTA, PUÒ CANDIDARSI, MA…

(ANSA) - Il vice presidente della Commissione Ue con delega al Clima, Frans Timmermans, è pronto ad annunciare la sua candidatura alla guida della coalizione centrosinistra-Verdi in Olanda in vista del voto del 22 novembre prossimo. Lo riportano i media olandesi secondo cui Timmermans avrebbe già comunicato la sua decisione alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La coalizione tra il Partito del Lavoro (Pdva) e la Sinistra Verde (Gl) punta, secondo gli ultimi sondaggi a 28 seggi rispetto ai 17 attuali

SALVINI, 'TIMMERMANS NON CI MANCHERÀ'

(ANSA) - "Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita...". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini, commentando la notizia secondo cui il vice presidente della Commissione Ue con delega al Clima, Frans Timmermans, sarebbe pronto ad annunciare la sua candidatura alla guida della coalizione centrosinistra-Verdi in Olanda lasciando quindi il suo incarico in Ue.

UE, 'NO COMMENT SU TIMMERMANS, IN CONTATTO CON IL SUO STAFF'

(ANSA) - - "Siamo in contatto con lo staff del vicepresidente Frans Timmermans, al momento non c'è stato alcun annuncio ufficiale e non abbiamo commenti da fare". Così la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà rispondendo ai giornalisti sulle notizie circa la candidatura di Timmermans alle elezioni nazionali nei Paesi Bassi.

Secondo il codice di condotta interno della Commissione europea, ha riferito un altro portavoce Ue, un commissario "può candidarsi alle elezioni" nazionali, ma "dovrebbe prendere un congedo di assenza" dal proprio ruolo. Pertanto, "in linea di massima, rimarrebbe formalmente commissario ma non sarebbe temporaneamente disponibile per la sua attività" a Bruxelles.

TIMMERMANS CONFERMA LA SUA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI OLANDESI

(ANSA) - Il vice presidente della Commissione Ue Frans Timmermans ha confermato, parlando con la tv olandese, la sua candidatura a capo della coalizione di centrosinistra-Verdi alle prossime elezioni del 22 novembre. "È giunto il momento per noi olandesi di avvicinarci invece che separarci. Dobbiamo garantire che i Paesi Bassi riacquistino fiducia in sé stessi", ha spiegato Timmermans che la politica migratoria che ha in mente sarà "rigorosa ma equa". E sui ricongiungimenti, casus belli per il governo Rutte IV, Timmermans ha rimarcato: "Quello di cui non puoi parlarmi è fare a pezzi le famiglie. Questo non accadrà mai sotto la mia autorità."

