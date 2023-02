FRATELLI COLTELLI - DOPO IL VOTO NEL LAZIO, LO SCONTRO INTERNO A FRATELLI D’ITALIA SI SCARICA SULLA SQUADRA DI GOVERNO DEL NEOPRESIDENTE ROCCA CHE E’ PRONTO A TENERSI LA SANITA’ (TE CREDO: IL NUOVO GOVERNATORE DEL LAZIO HA UN LUNGO E CONSOLIDATO RAPPORTO CON IL RAS DELLE CLINICHE ANGELUCCI ) - TRA I RAMPELLIANI FABRIZIO GHERA, GIÀ ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI NELLA GIUNTA ALEMANNO, POTREBBE RICOPRIRE UN INCARICO ANALOGO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) – PER IL BILANCIO SI PENSA A UN TECNICO…

Estratto dell'articolo di Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera”

Ieri mattina il neogovernatore del Lazio, che ha festeggiato la vittoria con sobrietà («Sono astemio, ho bevuto un chinotto...») era già al lavoro sui primi dossier, in particolare sui progetti del Pnrr da realizzare entro il Giubileo.

Francesco Rocca, lanciato da Giorgia Meloni come «uomo del fare», vuole accelerare il passaggio di consegne e comporre la squadra di governo al più tardi entro una ventina di giorni. Al quartier generale dell’Eur ha subito chiarito di voler scegliere in autonomia chi lo affiancherà al governo della Regione per i prossimi cinque anni.

E però, da ex presidente della Croce rossa in prima linea su scenari critici come il terremoto di Amatrice e l’emergenza Covid, sa che dovrà contemperare la sua visione, mix di strategia e rapporti di fiducia consolidati, con le richieste dei partiti e gli equilibri tra le correnti. Per quanto riguarda la sanità, tema prioritario che ha dominato l’agenda durante la campagna elettorale, Rocca pensa di gestirla ad interim, in attesa di individuare un profilo tecnico di livello. Tra i nomi che circolano in queste ore, quello di Alessandro Ridolfi, ex direttore del dipartimento istituzionale della giunta Storace, poi direttore dell’Agenzia per i servizi sanitati regionali.

In pole position per un ruolo di primo piano il capogruppo uscente di FdI, Giancarlo Righini, che ha fatto il pieno di preferenze (quasi 38mila) e potrebbe essere nominato presidente del Consiglio regionale, se non fosse che al ruolo istituzionale, per quanto prestigioso, potrebbe preferire un assessorato più operativo e con maggiore visibilità: tra le ipotesi il Turismo, settore nel quale si sono accreditati anche altri esponenti vicini al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Calabria e Sicilia. Roberta Angelilli, ex vicepresidente del Parlamento europeo, che ha incassato quasi 28mila preferenze, potrebbe essere scelta come la vice di Rocca o come assessora all’Ambiente in virtù della sua sensibilità ecologista.

Tra i rampelliani Fabrizio Ghera, già assessore ai Lavori pubblici nella giunta di Gianni Alemanno, potrebbe ricoprire un incarico analogo (Infrastrutture e trasporti). Nella classifica dei più votati con oltre 29mila preferenze, il primo a Roma, gode di grande fiducia da parte del neo-governatore che lo considera «incorruttibile». Altra casella chiave il Bilancio, per il quale potrebbe prevalere l’opzione tecnica. Rocca starebbe cercando una figura di alto profilo in ambienti nazionali, dalla Corte dei conti al ministero dell’Economia.

In quota Lega è probabile che il sottosegretario Claudio Durigon chieda per uno dei suoi l’assessorato al Lavoro e allo Sviluppo economico, ma il risultato elettorale rischia di aprire un fronte interno: primo della lista è infatti Pino Cangemi, vicino all’azzurro Gianni Sammarco e passato al Carroccio dopo una lunga militanza in FI, mentre il favorito di Durigon, Tony Bruognolo, è terzo con oltre 11mila voti.

L’impasse si potrebbe superare assegnando a Cangemi il ruolo di capogruppo alla Pisana, liberando così un posto in giunta. Partita nella partita, quella delle province che esprimono un assessorato ciascuna. A Latina Forza Italia ha ottenuto un risultato sopra il 20 per cento e potrebbe far valere il proprio peso. A sfondare a Rieti è stata invece la Lega, tra il 24 e il 25 per cento, che starebbe già avanzando richieste per il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse. Nel frattempo, i primi cambiamenti tangibili si vedono nel restyling dei tappeti all’entrata e sulle scale del palazzo della Regione in via Cristoforo Colombo: dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra il rosso verrà sostituito con il blu, colore associato alla coalizione di centrodestra.

