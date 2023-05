FRATELLI D’ITALIA TIRA DRITTO: CONFERMATO IL NOME DI CHIARA COLOSIMO COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA – LA DEPUTATA, GRANDE AMICA DI GIORGIA MELONI, È FINITA NEL MIRINO DOPO UN SERVIZIO DI “REPORT” CHE LA INDICAVA COME VICINA ALL’EX TERRORISTA NERO, LUIGI CIAVARDINI. I CINQUE STELLE UFFICIALMENTE SI SFILANO DALLA SPARTIZIONE (AI GRILLINI SPETTAVA UNA VICEPRESIDENZA): “SE LA MAGGIORANZA INSISTE, NON PARTECIPEREMO AL VOTO”...

giorgia meloni chiara colosimo

1. FDI CONFERMA INDICAZIONE DI VOTO PER COLOSIMO PRESIDENTE ANTIMAFIA

(askanews) - Fratelli d'Italia conferma il nome di Chiara Colosimo come presidente della commissione Antimafia. Nel messaggio inviato ai parlamentari, si indicano anche D'Attis (Fi) come vice presidente e Iannone (Fdi) come segretario.

2. ANTIMAFIA:M5S,SE SI INSISTE SU COLOSIMO NON SAREMO AL VOTO

(ANSA) - "Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti".

LUIGI CIAVARDINI

Lo affermano i membri M5S della Commissione Antimafia. "Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia rischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la nostra democrazia. Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della Giustizia presenti nella nostra società.

La commissione Antimafia è un pilastro dell'impegno istituzionale per la legalità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Gli atti della commissione sono nella storia del lavoro investigativo contro le mafie. Per il M5S è dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito della legge con cui abbiamo istituito la nuova Commissione", affermano ancora i componenti pentastellati della Commissione.

giorgia meloni chiara colosimo

3. COMMISSIONE ANTIMAFIA, COLOSIMO VERSO LA PRESIDENZA. MA I CINQUESTELLE: “SE QUELLO È IL NOME NON VOTIAMO”. IL PD: “LA NOMINA SIA ESPRESSIONE DI UNITÀ”

Estratto da www.lastampa.it

Nel giorno in cui si celebra il 31esimo anniversario della Strage di Capaci, parte - già in salita - la nuova Commissione parlamentare Antimafia. Alle 13, a Palazzo San Macuto, l'organismo si riunisce per la nomina di presidente, vicepresidenti e segretari.

MAURO D'ATTIS SILVIO BERLUSCONI

Ma sul nome della deputata FdI Chiara Colosimo è spaccatura: la maggioranza va dritta sulla sua candidatura finita al centro di alcune polemiche dopo un servizio di «Report» che l’ha indicata come vicina a Luigi Ciavardini, l'ex estremista nero dei Nar condannato a 30 anni per la strage di Bologna, a 13 per l'omicidio del poliziotto Francesco Evangelista e a 10 per quello del giudice Mario Amato.

La vicepresidenza dovrebbe andare a Forza Italia, col «papabile» Mauro D'Attis, l'altra vicepresidenza sarebbe in quota M5s. Ma proprio i Cinquestelle annunciano che se la maggioranza dovesse insistere sul nome della Colosimo al vertice «non parteciperemo al voto in segno di totale contrarietà».

Luigi Ciavardini

[…] Dai componenti Pd della Commissione arriva invece l’appello all’unità: «Le polemiche sviluppatesi sulla figura del presidente – si legge in una nota – rischiano di compromettere dalla nascita il lavoro della commissione, su un tema che invece richiede la massima compattezza delle forze politiche».

[…] il Partito democratico rivolge un appello alla maggioranza «affinché si giunga a individuare un presidente che raccolga la volontà di collaborazione e di unità di tutti i gruppi parlamentari nella lotta alla mafia».

Tuttavia, sempre per il Pd «la maggioranza e l'intero Parlamento non possono rimanere indifferenti rispetto alla lettera dei famigliari vittime innocenti del terrorismo e alle dichiarazioni dei familiari delle vittime innocenti delle mafie aderenti a “Libera” che si sono detti contrari all'ipotesi che presidente della nuova commissione antimafia sia l'onorevole Chiara Colosimo», dice la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità, contrasto alle mafie e Trasparenza della Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

RAMPELLI COLOSIMO

[…] La nuova commissione Antimafia è composta da 50 membri, 25 senatori e 25 deputati. Tra i suoi compiti, oltre a quelli previsti nella scorsa legislatura, c’è un esplicito riferimento alle «zoomafie» e alle «nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente».

[…] Sul piatto della bilancia, nella trattativa per sbloccare l'impasse sull'Antimafia, non ci sarebbe solo la presidenza di questa bicamerale, ma anche quella di molte altre, tra cui quella per gli Affari regionali, per il Federalismo fiscale, per Schengen e per il Femminicidio.

BONAFEDE CONTE

Dialogo più che mai aperto, dunque. […] Ma al suo interno anche il M5S sarebbe diviso: alcuni deputati avrebbero già ottenuto – rivela una fonte – grazie ai voti del centrodestra, l'elezione di Alfonso Bonafede al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e Barbara Floridia ai vertici della Vigilanza. Notizia, questa, che il Movimento smentisce: «Abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà alla candidatura della Colosimo in un comunicato già nei giorni scorsi e confermiamo la nostra posizione. Chiara Colosimo non la voteremo mai».

[…] Alla Lega, invece dovrebbe andare la presidenza della Commissione per il Federalismo Fiscale, mentre a FI quella per gli Affari Regionali. Incerta ancora la sorte per quella sul Femminicidio per la quale «non sarebbe più interessato il Pd».

chiara colosimo e il tatuaggio che nasconde il gabbiano sull anulare sinistro LUIGI CIAVARDINI chiara colosimo e il tatuaggio che nasconde il gabbiano sull'anulare sinistro chiara colosimo con il gabbiano tatuato sull anulare sinistro