FRECCIAROSSA DI RABBIA – A MATTEO SALVINI NON PASSA L’INCAZZATURA PER IL TRENO SPECIALE PER SANREMO: “È COSTATO PARECCHIO. NON SO PERCHÉ NON SONO STATO INFORMATO, MA MAGARI È UN’OPERAZIONE DI MARKETING INTERESSANTE. PERÒ MI METTO NEI PANNI DEI PENDOLARI, CHE IL COLLEGAMENTO VELOCE LO VORREBBERO TUTTI I GIORNI E NON SOLO PER I GIORNALISTI” – L’AFFITTO DEL TRENO CHARTER, PAGATO ATTRAVERSO UNO SCAMBIO MERCI, È COSTATO ALLA RAI CIRCA…

matteo salvini mangia un panino

SALVINI, 'IL TRENO PER SANREMO È COSTATO MOLTO'

(ANSA) - "Il treno speciale per Sanremo è costato parecchio, mi sono informato": è quanto ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Ponte San Giovanni di Perugia, rispondendo a una domanda dell'ANSA sul convoglio ferroviario introdotto per il Festival.

"Perché non sono stato informato non lo so, ma magari è un'operazione di marketing interessante. Però siccome in Liguria ci sono diversi problemi autostradali e ferroviari, essendo una terra lunga e stretta, mi metto nei panni di qualche pendolare che il collegamento veloce per Sanremo lo vorrebbe tutti i giorni e non solo per i giornalisti e i cantanti del Festival", ha aggiunto.

LUIGI CORRADI - GIAMPAOLO ROSSI

"Detto questo - ha sottolineato il ministro - delle polemiche non mi interessa, ma interessa che i soldi dei cittadini siano spesi bene e quindi ho chiesto semplicemente quanto costa è quanto rende questo tipo di investimento".

"FERROVIE AL SERVIZIO DI TELEMELONI" IRA DI SALVINI SUL TRENO PER IL FESTIVAL

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

[…] Da quanto trapela, il treno sarebbe costato alla Rai circa 250 mila euro – per il servizio charter – pagato con la formula "cambio merce". La tv pubblica non ha sborsato un euro, ma ha garantito un ritorno di immagine a Trenitalia, con pubblicità e spazi mirati negli show più seguiti.

giorgia meloni matteo salvini atreju

Un esempio: Corradi è stato intervistato da Antonella Elia su Raiuno nel programma mattutino di Paola Perego, moglie del super agente tv Lucio Presta, mentre in studio Gene Gnocchi lo prendeva in giro per i sistematici ritardi dei treni gestiti dal manager. Al ministero vogliono vederci chiaro su tutto. Sul perché è stato impegnato e messo a disposizione un treno così imponente, per un numero di passeggeri che di fatto lascerebbe vuoti interi vagoni. Ma anche sui drink di benvenuto e sul passaggio frequente di servizi di ristoro in modalità open bar, con tanto di menu concordato. […]

FRECCIAROSSA PER SANREMO, MAXISCONTO DA TRENITALIA. SALVINI FURIOSO: SOSPETTA SCAMBIO DI FAVORI CON FDI

Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

luigi corradi

La Rai ha affittato un treno charter Frecciarossa per andare a Sanremo, con tanto di foto in viaggio dell’amministratore delegato Trenitalia Luigi Corradi e del direttore generale Rai Giampaolo Rossi, ad in pectore in quanto fedelissimo di Giorgia Meloni.

Il “pagamento” è avvenuto attraverso uno scambio merci: cioè senza scambio di denaro ma garantendo un ritorno di immagine a Trenitalia durante la kermesse canora che fa i record di ascolti in tv. Un passaggio, quest’ultimo, che in casa Lega viene considerato una conferma della convinzione che ha in testa il leader e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: e cioè che si sia trattato di un ennesimo favore fatto dai vertici di Trenitalia […] ai vertici di Fratelli d’Italia, magari per avere una riconferma proprio dell’ad Corradi.

giampaolo rossi e luigi corradi inaugurano il treno frecciarossa speciale per sanremo

Apriti cielo, Salvini ieri, letta la notizia del treno per Sanremo affittato dalla Rai su La Stampa, ha fatto trapelare tutta l’irritazione del ministero facendo circolare una velina durissima: “Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Salvini ha appreso con grande stupore dell’accordo […] desta perplessità un accordo che ha totalmente bypassato il ministero nonostante le implicazioni sulla circolazione ferroviaria ed il diverso trattamento rispetto ad altri viaggiatori. Sono quindi stati chiesti i contenuti del contratto, per esaminarne l’utilità sotto ogni profilo”. Da Trenitalia però spiegano: «Non ci sono obblighi di legge per informare il ministero per accordi commerciali cosa che hanno già chiarito anche le fonti del MIT».

salvini rixi

Di certo né Salvini né il suo sottosegretario Edoardo Rixi erano stati informati dell’iniziativa commerciale tra Trenitalia e Rai: il treno partito da Roma domenica scorsa era riservato solo ai dirigenti Rai e a 60 giornalisti accreditati di tutte le testate (Repubblica compresa). Dalla Rai sussurrano che si tratti di un accordo commerciale già fatto più volte in passato per eventi simili […]. […]

treno frecciarossa speciale per sanremo giampaolo rossi e luigi corradi inaugurano il treno frecciarossa speciale per sanremo luigi corradi giampaolo rossi treno frecciarossa speciale per sanremo treno frecciarossa speciale per sanremo 3 treno frecciarossa speciale per sanremo 2 treno frecciarossa speciale per sanremo 1 treno frecciarossa speciale per sanremo