IL FRONTE ANTI-ZELENSKY IN EUROPA SI ALLARGA – ANCHE IL CANCELLIERE AUSTRIACO KARL NEHAMMER, MEMBRO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO, SI OPPONE ALL’ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UE: “NELLE CONDIZIONI ATTUALI, NON ACCETTIAMO UNA PROCEDURA ACCELERATA, NON DOVREBBERO ESSERCI FAVORITISMI” – NEHAMMER SI AGGIUNGE QUINDI ALL’ASSE TRA I FILO-PUTIN ORBAN (PREMIER UNGHERESE) E FICO (CAPO DEL GOVERNO SLOVACCO)

L’Austria, dopo l’Ungheria, si è opposta ai negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Nelle condizioni attuali il governo austriaco non accetterà i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Lo ha affermato il cancelliere austriaco Karl Nehammer, parlando ai membri del Parlamento europeo, secondo quanto riporta The Moscow Times. Secondo Nehammer, “non dovrebbero esserci favoritismi” nei confronti dell'Ucraina, soprattutto alla luce dei negoziati già in corso per l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea, che chiede da tempo di aderire all'UE.

"Nelle condizioni attuali, l'Austria non accetterà i negoziati di adesione con l'Ucraina", ha affermato il cancelliere sul sito ufficiale del parlamento austriaco. Nehammer ha osservato che "in segno di solidarietà si dovrebbe offrire la prospettiva di adesione anche all'Ucraina e alla Repubblica di Moldavia", ma il governo austriaco è contrario ad una procedura accelerata per questi due Stati. Anche il Partito della Libertà austriaco (FPÖ), rappresentato in Parlamento, si oppone ai negoziati per l'adesione all'UE. Ha chiesto il veto austriaco sui negoziati. In precedenza il primo ministro ungherese Viktor Orban si era espresso contro i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE. "L'Ucraina non è pronta per aderire all'UE e i negoziati non dovrebbero iniziare", ha detto Orban. […]

