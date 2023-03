24 mar 2023 08:22

IL FRONTE PRO-KIEV SI INDEBOLISCE - LA BULGARIA NON DARÀ ARMI NÉ MUNIZIONI ALL'UCRAINA - IL PRESIDENTE RADEV: “SOSTERREMO SOLTANTO SFORZI DIPLOMATICI EUROPEI PER RISTABILIRE LA PACE” - L’EX COLONIA SOVIETICA È TRA I DIECI PAESI UE CHE NON PARTECIPANO ALL'ORDINE CONGIUNTO DI MUNIZIONI D'ARTIGLIERIA PER L'UCRAINA, ANCHE IN CALIBRO 155 MM..