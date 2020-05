silvia costanza romano 2

DAGONOTA - La questione ''si tratta coi rapitori/terroristi?'' esiste dal Ratto delle Sabine e dunque abbastanza noiosa. Ogni situazione è diversa, ogni famiglia vuole che sia fatto di tutto per salvare i propri cari, ogni governo ha l'interesse ad apparire generoso e attento verso i propri cittadini.

Oggi sui social si riproduce la solita frattura tra cattivisti e anime belle, ma qualche punto fermo si può trovare. L'Italia, a differenza di altri paesi del blocco Nato, è famosa nel mondo per essere un paese che paga riscatti. Lo ha fatto (o tentato) quasi sempre negli ultimi 30 anni, dunque non si può dire che il governo Conte abbia fatto meglio o peggio dei precedenti.

Federico Fubini del Corriere della Sera solleva delle questioni importanti, che vanno oltre Silvia Romano e riguardano la gestione dei cooperanti italiani all'estero, in particolare in zone pericolose di Africa e Medioriente. Si tratta proprio di garantire la sicurezza di chi vive e lavora in quelle zone: ogni riscatto pagato è un'esca per futuri rapimenti.

Siamo tutti felicissimi della liberazione di #SilviaRomano e le autorità italiane hanno saputo muoversi con grande efficacia. Ma a un certo punto dovremo anche porci delle domande sui risvolti e gli insegnamenti che questa vicenda porta con sé (breve thread) — Federico Fubini (@federicofubini) May 10, 2020

Federico Fubini su Twitter:

Siamo tutti felicissimi della liberazione di #SilviaRomano e le autorità italiane hanno saputo muoversi con grande efficacia. Ma a un certo punto dovremo anche porci delle domande sui risvolti e gli insegnamenti che questa vicenda porta con sé (breve thread)

silvia costanza romano 3

#SilviaRomano era andata in Kenya, a 80 km da Malindi nella zona di Chakama, per una minuscola e sconosciuta NGO di Fano che dichiarava sul suo sito: "Chakama ancora non è inquinata, è Africa vera". Poi il rapimento e la vendita alla Shebab, fazione islamica violenta e fanatica

Africa Milele Onlus, la NGO di Fano, aveva inviato una ragazza di 23 anni inesperta e sola in un'area pericolosa. Posso sbagliarmi ma non credo che questa NGO fosse fra quelle registrate con la Farnesina. Ma questo non le ha impedito di avere finanziamenti per questa "missione"

silvia costanza romano 1

Forse è il caso avviare una riflessione rigorosa sul mondo della cooperazione in Italia e far sì che in futuro possano svolgere questa attività così importante solo strutture adeguate e certificate. Senza mettere in pericolo chi lavora o è volontario per loro

Non possiamo dimenticare che la vicenda si è chiusa con il pagamento di un riscatto a Shebab, un'organizzazione fanatica e fondamentalista intenta a uccidere civili e rendere la vita impossibile in Somalia. La ragion di Stato a volte mette davanti a scelte difficili, scomodissime

L'Italia non è l'unica ad aver pagato riscatti a bande di rapitori in Africa, a volte per salvare persone che si sono o sono state messe in pericolo irresponsabilmente. Il governo di Londra fece lo stesso in Somalia nel 2012. In certe circostanze negare l'intervento è difficile

Ma sappiamo bene che gli altri governi, gli alleati dell'Italia in Europa e a Washington, vedono con irritazione e preoccupazione questi interventi con riscatto. Finanziano gruppi terroristici. Creano incentivi monetari perché le bande armate rapiscano altri occidentali in Africa

Questo rischio di rapimento è particolarmente reale (e oggi maggiore) per gli italiani in Africa, se il governo ha la reputazione di essere pronto a pagare chiunque per liberare i propri cittadini. La vicenda #SilviaRomano non aiuta certo i nostri bravissimi cooperanti in Africa

silvia romano 9

Credo che la scelta di salvare #SilviaRomano sia da difendere e altri paesi avrebbero fatto lo stesso. Averla salvata è un valore in sé. Tutti felicissimi che sia libera e torni dai suoi. Ma questo non può impedirci di pensare da subito a come evitare nuovi casi così in futuro

silvia romano 7 fubini silvia romano 6 silvia romano 8