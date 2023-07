15 lug 2023 08:12

FUGA DALLA CASA BIANCA – UNA DELLE CONSIGLIERE PIÙ VICINE A JOE BIDEN HA LASCIATO IL SUO INCARICO: LOUISA TERRELL, DIRETTRICE DELL’UFFICIO PER GLI AFFARI LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA USA, HA DECISO DI MOLLARE, DOPO AVER PROMOSSO PER ANNI L’AGENDA DI “SLEEPY JOE” AL CONGRESSO. C’È LEI DIETRO L’APPROVAZIONE DI TUTTE LE LEGGI CHIAVE DEL PROGRAMMA DEMOCRATICO. COME MAI HA DECISO DI ABBANDONARE IL PRESIDENTE PROPRIO ORA, UN ANNO PRIMA DELLA SFIDA PER IL SECONDO MANDATO?