FUGA DALLA LEGA – SALVINI HA UN GROSSO PROBLEMA: È SPARITA LA BASE DEI MILITANTI (E UNA MAREA DI SOLDI): LO SCORSO ANNO IL CARROCCIO HA PERSO UN ISCRITTO SU TRE. LA PERDITA PIÙ PESANTE, E SIGNIFICATIVA, IN LOMBARDIA: -44% – E COSÌ GLI INTROITI DEL PARTITO SONO SCESI A 741MILA EURO RISPETTO AL MILIONE DEL 2021 – IN SICILIA LE ENTRATE SONO RIDOTTE AD APPENA 7.600 EURO – E GLI ANTI-SALVINIANI TORNANO A FARSI SENTIRE…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA

Lombardia: perdita secca del 44 per cento. Veneto: 26 per cento. Piemonte: 28 per cento. Emilia: 43 per cento. Carta canta e la matematica lascia poco spazio alla propaganda del "va tutto bene". Eccoli qui i numeri del tesseramento della Lega, messi nero su bianco nei 23 bilanci del 2022 delle varie ramificazioni territoriali del partito […]

Sommando i vari introiti e confrontandoli con quelli del 2021 viene fuori un -32 per cento. Da 1,078 milioni a 741 mila euro. Per un partito che ha sempre fatto della militanza e del radicamento sul territorio il proprio punto di forza, sono numeri che dovrebbero suonare come un pericoloso campanello d'allarme, specie perché l'emorragia è maggiore proprio laddove il Carroccio era nato e ha il suo fortino, per l'appunto in Lombardia.

MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI IN BICICLETTA

[…]

In media ogni iscritto al partito - ci sono vari tipi di iscrizione, a seconda dell'anzianità - versa 25 euro alle casse locali. La divisione, a spanne, è presto fatta e quindi ad esempio i 14 mila militanti lumbard sono diventati 8 mila. Ci sono regioni dove le cose vanno particolarmente male, tipo la Sicilia, passata da 36 mila euro di incasso a 7.600. Oppure la Basilicata, dove la Lega sembra ridotta ad una bocciofila: da 1.390 euro a 825 euro, qualcosa come una trentina di tessere.

E pensare che il Carroccio è alla guida della Regione con il centrodestra e nel 2019 prese il 19 per cento, secondo partito dietro il M5S. Sono solo quattro le regioni dove non c'è stato un calo ma un leggero aumento: Friuli Venezia-Giulia, Calabria, Liguria, Alto Adige (separato dal Trentino), numeri bassi però per recuperare le perdite del resto d'Italia.

All'orizzonte non c'è alcun congresso nazionale dove si potrebbe affrontare pubblicamente il tema, nonostante lo Statuto della 'Lega per Salvini premier' varato nel 2019 ne prevedesse la convocazione ogni tre anni. "Questione che meriterebbe un esposto in Procura", ci si lamenta tra i non salviniani. E non è detto che questo non avvenga.

MATTEO SALVINI ANTONIO TAJANI MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA giorgia meloni con andrea giambruno, matteo salvini e francesca verdini alla cantinetta di bolgheri MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA matteo salvini in versione barbie 1