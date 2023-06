BERLUSCONI | Gli ultras del Milan in piazza Duomo per i funerali #ANSA https://t.co/lVHreJyaF5 pic.twitter.com/jDGdDQ5XWe — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 14, 2023

Estratto dell’articolo di Alberto Mattioli per “la Stampa”

ELEONORA BARBARA LUIGI MARINA PIER SILVIO PAOLO BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Ei fu. Eppure, mai Silvio Berlusconi è stato tanto presente, protagonista, ingombrante in vita come ieri da morto, con questo funerale di Stato così spettacolare e barocco, insieme alto e basso, sublime e triviale, tragico e lieve, insomma shakespaeriano, anzi no: berlusconiano. Teneva insieme tutto: le massime cariche della Repubblica e gli ultras del Milan, i corazzieri e i comici, i cori gregoriani e quelli di «Chi non salta comunista è».

I cronisti assediano chiunque sia minimamente noto, Massimo Boldi o Mario Draghi pari sono, con improvvise transumanze di telecamere e microfoni quando arrivano Maria De Filippi o Viktor Orban: che spettacolo, che politica, che politica-spettacolo.

LICIA RONZULLI AI FUNERALI DI BERLUSCONI

Fuori, in piazza, colma ma non stracolma, 15 mila persone, c’è un popolo, si direbbe, più calcistico che politico, con bandiere del Milan molto più numerose e più grandi di quelle di Forza Italia. Dentro il Duomo, uno straordinario fritto misto anagrafico, sociale, politico: tutto il governo da Giorgia Meloni in giù, tutta Mediaset comprese le Iene vestite da Iene, mezza serie A, anziani cumenda dei tempi eroici sostenuti dai badanti filippini, bodyguard palestrati strizzati in completi grigi troppo stretti che contendono il servizio d’ordine ai sagrestani, sindaci con fascia tricolore, sciure così botulinizzate da non poter nemmeno atteggiare la faccia al cordoglio previsto, corone di fiori, gonfaloni di Comuni e di squadre di calcio (Milan, Monza, Inter, Juve, Toro e Roma) e un tizio pazzesco vestito da cowboy, sì, proprio con il cappellone e la giacca con le frange.

ABBRACCIO DA MATTEO SALVINI E MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

I giornalisti dovrebbero restare fuori dalla chiesa (incredibile, o forse no, nell’epoca delle conferenze stampa senza stampa) ma basta accordarsi e accodarsi al politico amico per entrare al suo seguito, così magari ti godi anche un’Elisabetta Gregoraci irritatissima con Flavio Briatore perché sono seduti troppo di lato e troppo indietro: la conforta subito Lucio Presta, però. Forse per la prima volta, ci si accorge di quanto anziani siano ormai i protagonisti dell’evo del berlusconismo triumphans. […]

MARINA BERLUSCONI ACCAREZZA MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Sui maxischermi scorrono le immagini del carro funebre che attraversa la Brianza e poi Milano. In Duomo entra per ultimo, come da protocollo, Sergio Mattarella. Al suo fianco, l’emiro del Qatar e i capitani reggenti di San Marino; nella fila dietro, il premier ungherese Viktor Orban, abbracciato da Matteo Salvini, la prima Visegrad non si scorda mai, e quello albanese Edi Rama. Certo, per essere un funerale di gran respiro internazionale, gli annunciati leader mondiali latitano. Arriva la bara, accolta da un grande applauso e accompagnata dai familiari.

FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL SALUTO TRA ORBAN E SALVINI

Entrata mano nella mano con Marina, la quasi moglie di Silvio, Marta Fascina, se ne vede comunque riconosciuto lo status: è la più vicina al feretro. Accanto, i figli in ordine d’età, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Il fratello Paolo è commosso. Non partecipa la prima moglie, Carla Dell’Oglio; la seconda, Veronica Lario, invece c’è, ma le hanno sbagliato il nome sul cartellino del posto riservato, Veronica Bartolini, frullando insieme il cognome anagrafico e il nome d’arte, vabbè, non è grave.

Sbuca anche l’ex fidanzata Francesca Pascale che schiva i cronisti e all’inizio sbaglia porta e resta fuori, e tutti i maligni a malignare: ecco, l’hanno rimbalzata. L’arcivescovo, Mario Delpini, legge un’omelia insolita, molto bella, molto furba e molto applaudita. Il passaggio sul fatto che «essere contento e amare le feste» fosse una caratteristica del de cuius può essere variamente interpretato. Nuovi applausi al Silenzio, mentre dalla piazza si alza l’ennesimo coro di «C’è solo un presidente, solo un presideeeente», non si capisce però se riferito a quello del Consiglio o del Milan.

FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - SERGIO MATTARELLA E TAMIM AL THANI

Giorgia Meloni è con il compagno, Andrea Giambruno, nella doppia veste di first gentleman ma anche di giornalista Mediaset; Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini e il suocero Denis, già coordinatore di Forza Italia. Curioso che, di tutti questi strenui difensori della famiglia tradizionale, non ce ne sia uno che l’abbia. In quota opposizione arrivano Elly Schlein con Piero Fassino e Gad Lerner con un misterioso valigiotto. Non pervenuti i grillini.

