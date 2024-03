FUOCO DI PAGLIA - GIAMPAOLO ROSSI VUOLE COMPLETARE LA LOTTIZZAZIONE NERA DELLA RAI PORTANDO IN CDA GUIDO PAGLIA, GIORNALISTA, EX MILITANTE DEL GRUPPO NEOFASCISTA DI “AVANGUARDIA NAZIONALE” E GIA' CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNE DI VIALE MAZZINI NEI PRIMI ANNI DUEMILA - ROSSI NON SOLO SI COMPORTA DA AD IN PECTORE, MA HA “ORDINATO” AI PARLAMENTARI DI FDI IN VIGILANZA DI VOTARE PER PAGLIA. CHE IN QUESTI MESI, SUL SITO “SASSATE”, HA DIFESO A SPADA TRATTA IL DG DELLA TV PUBBLICA…

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Ilario Lombardo per "La Stampa"

guido paglia foto di bacco

Peschiamo un articolo dal sito Sassate.it. Titolo accattivante: "Rai: le inutili offensive contro i vertici, nella speranza di restituire alla sinistra l'egemonia su viale Mazzini". Ce l'ha con «le tribù dei giornalisti "democratici" (e quindi automaticamente antifascisti)» che mettono in fila tutti i flop della Rai dei nuovi pionieri sovranisti ascesi al potere di Viale Mazzini in nome di Giorgia Meloni. «L'obiettivo principale è il "cecchinaggio" sistematico dell'attuale Dg, Giampaolo Rossi, in predicato per diventare l'ad nel CdA che verrà nominato a metà dell'anno prossimo. Peccato che su certe scelte Rossi non abbia alcuna responsabilità».

giampaolo rossi foto di bacco (6)

L'autore è il fondatore del sito, una sorta di Dagospia in miniatura, specializzato a tirare «sassate» - da cui il nome – contro avversari della destra e della premier. Si chiama Guido Paglia, e nella Roma dove il passato non passa mai è una vecchia conoscenza di quel calderone cittadino dove la politica si mescola al giornalismo e il giornalismo sconfina nel dossieraggio di qualche camera oscura dei servizi segreti.

Il nome rispunta quando pochi giorni fa alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, membri della commissione di Vigilanza Rai, si ritrovano in una stanza. […] Tra di loro c'è la vicepresidente Augusta Montaruli, fedelissima della premier, ex sottosegretaria costretta alle dimissioni dopo una condanna per peculato.

augusta montaruli su instagram 7

È stato Rossi a convocarli, e già questo è un inedito, perché non è proprio consueto che deputati e senatori si ritrovino fuori dal Parlamento a discutere di nomine, tra l'altro con il direttore generale che è a sua volta direttamente interessato dalle nomine e già si comporta da amministratore delegato in pectore.

Rossi annuncia due cose. La prima è che le votazioni alle Camere per il rinnovo del Consiglio di amministrazione in scadenza saranno nelle ultime due settimane di maggio, dunque prima delle Europee. La seconda è che l'altro nome che FdI dovrà portare nel board, dopo il suo, sarà quello di Guido Paglia.

È un ritorno […], perché Paglia era stato cooptato dalla destra come capo delle Relazioni esterne di Viale Mazzini nei primi anni Duemila, dopo l'esperienza da portavoce della Lazio guidata da Sergio Cragnotti. Venti anni fa, il suo arrivo in Rai fu accompagnato da proteste della sinistra e comunicati del sindacato interno all'azienda.

SERGIO CRAGNOTTI - GUIDO PAGLIA

La biografia pubblica di Paglia comincia verso la fine dei tormentati anni Sessanta. È tra i "neri" sopravvissuti fino a oggi. Appare nella foto di famiglia dei fondatori di Avanguardia Nazionale, gruppo neofascista in odore di terrorismo e servizi deviati, con Stefano Delle Chiaie, Mario Merlino, Adriano Tilgher e altri nipotini del Duce, giovani rivoluzionari che si fecero manovalanza per occulte manovre di Stato, latitanti protetti – come Delle Chiaie – coinvolti a vario modo negli infiniti processi delle peggiori stragi italiane, da Piazza Fontana alle bombe sui treni.

In un rapporto dei Democratici di Sinistra sullo stragismo si ricorda come Paglia fosse «stato definito dall'autorità giudiziaria di Milano e di Bologna, a seguito di risultanze processuali, informatore del Sid con il nome di copertura "Parodi".

marcello ciannamea 1

[…] Sospetti e accuse che non peseranno sulla sua carriera da giornalista, prima al Resto del Carlino, poi alla Nazione, infine a Il Giornale di Indro Montanelli, dove diventa vicedirettore, quando dentro la brigata c'è anche il simpatizzante monarchico Antonio Tajani […] .

La sua particolare idea di giornalismo è tornata a coltivarla da indomito settantenne con il sito Sassate.it. Specializzato in articoli sulla Difesa, sui dossieraggi, sulle aziende di Stato, sulla massoneria. E da qualche tempo sulla Rai. Con una missione precisa: difendere la promozione di Rossi come ad, al posto di Roberto Sergio, e la melonizzazione di Viale Mazzini.

giampaolo rossi foto di bacco

Lo fa con un metodo preciso e semplice. Spostare il mirino su altri. Lo share è moribondo?

La responsabilità non è di Rossi ma […] di Marcello Ciannamea (nominato in quota Lega) e Stefano Coletta (scelto dal Pd). E poi ancora articoli contro Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1, contro Paolo Festuccia, caporedattore de La Stampa e autore di un'inchiesta a puntate su TeleMeloni, difesa a oltranza di Rainews diretta dal direttorissimo in quota FdI Paolo Petrecca, e del Tg1 guidato da Gianmarco Chiocci.

Non c'è la matematica certezza che Paglia entrerà in Cda. Qualche ostacolo resta.

Qualcuno […] sa che potrebbe essere fonte di imbarazzo e polemiche, e poi potrebbero preferirgli una donna. Quel che però è sicuro […] è che Rossi ha fatto il suo nome ai parlamentari. E se dovesse farcela, Paglia ritroverebbe una generazione di amici che hanno sempre condiviso l'ossessione contro l'egemonia della sinistra in tv e con i quali completerebbe […] la lottizzazione nera della Rai.

giampaolo rossi foto di bacco (5) giorgia meloni augusta montaruli