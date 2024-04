FUOCO SU URSULA! – DOPO LO SCANDALO PFIZER, ARRIVA IL “PIEPERGATE”: LA NOMINA DEL TEDESCO MARKUS PIEPER A INVIATO UE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SCATENA IL FINIMONDO. QUATTRO COMMISSARI (GENTILONI, BRETON, BORRELL E SCHMIDT) SCRIVONO UNA LETTERA DI FUOCO PER CHIEDERE CHIARIMENTI ALLA PRESIDENTE. CHE AVREBBE SCELTO PIEPER, MEMBRO INFLUENTE DELLA CDU, SOLO PER RAGIONI ELETTORALI (IN CAMBIO DELL'APPOGGIO DEL PARTITO ALLA SUA RIELEZIONE), NONOSTANTE ALTRI CANDIDATI AVESSERO OTTENUTO RISULTATI MIGLIORI NEI TEST…

1. VON DER LEYEN SOTTO I RIFLETTORI PER LA NOMINA DEL COMPAGNO DI PARTITO PIEPER A INVIATO UE PER LE PMI

Estratto dell’articolo di Federico Baccini per www.eunews.it

MARKUS PIEPER

È già stato battezzato ‘Piepergate’ l’ultimo grattacapo per Ursula von der Leyen, che fa traballare ancora di più la presidente della Commissione in corsa per succedere a se stessa al Berlaymont. La nomina di […] Markus Pieper, attuale membro del Parlamento Europeo in quota Cdu (Unione Cristiano-Democratica di Germania, lo stesso partito della leader dell’esecutivo Ue), a inviato Ue per le piccole e medie imprese (Pmi) sta sollevando un polverone politico a Bruxelles, tanto da portare quattro commissari europei a rivolgersi con una lettera alla stessa presidente von der Leyen per chiedere spiegazioni e – con tutta probabilità – gli eurodeputati a organizzare un dibattito apposito alla mini-plenaria della prossima settimana.

MANFRED WEBER - URSULA VON DER LEYEN - ROBERTA METSOLA - CONGRESSO DEL PPE

[…] Tutto è iniziato lo scorso 31 gennaio, quando i servizi della Commissione Europea hanno reso nota la nomina di Pieper a inviato Ue per le Pmi […]. Secondo quanto riferito dal Berlaymont, Pieper vanterebbe “una vasta esperienza e competenza nelle politiche per le Pmi” in qualità di membro della commissione per l’Industria, la ricerca e l’energia (Itre) dell’Eurocamera in questa legislatura (è eurodeputato dal 2004) e avrebbe dimostrato “un’esperienza encomiabile” nelle relazioni strategiche […].

PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN FRANS TIMMERMANS

Tuttavia i primi dubbi sulla scelta […] sono stati sollevati il 29 febbraio da 12 eurodeputati dei gruppi Verdi/Ale, S&D, Renew Europe e La Sinistra, che con un’interrogazione scritta hanno impegnato la Commissione a rispondere sulle “qualifiche aggiuntive” che hanno permesso a Pieper di superare gli altri candidati nella procedura di selezione.

In particolare gli eurodeputati hanno rilanciato le notizie secondo cui “altre candidate donne, provenienti da Stati membri sottorappresentati in posizioni di responsabilità, abbiano ottenuto punteggi migliori nella procedura di assunzione in tre fasi” e per questo motivo si pongono “interrogativi sulla trasparenza del processo e sull’influenza del presidente della Commissione”.

MARKUS PIEPER

Non è un caso che una delle domande poste al Collegio dei commissari è proprio quella su quanto “l’affiliazione al partito del candidato prescelto ha giocato un ruolo decisivo nella sua nomina”. L’eurodeputata ceca Martina Dlabajová (Renew Europe), candidata alla carica, ha già presentato ricorso alla direzione generale Risorse umane della Commissione.

[….] per la presidente von der Leyen il ‘Piepergate’ rischia di diventare ancora più scivoloso dopo la lettera inviata dallo stesso commissario Breton insieme ai colleghi Paolo Gentiloni (responsabile per l’Economia), Nicolas Schmit (per il Lavoro e i diritti sociali, nonché Spitzenkandidat del Partito Socialista Europeo) e Josep Borrell (vice presidente della Commissione e alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza) per richiedere la possibilità di un ulteriore esame.

ursula von der leyen josep borrell

“Riteniamo opportuno che il Collegio discuta collettivamente la risposta a queste accuse e il possibile impatto sulle prossime fasi del processo di assunzione”, si legge nella lettera dei quattro commissari ottenuta da Euronews: “Attendiamo con ansia la possibilità di una tale discussione in seno al Collegio dei commissari alla prima occasione possibile”.

Al dilà delle affiliazioni partitiche (Gentiloni, Schmit e Borrell sono socialdemocratici, Breton liberale), a determinare l’azione dei quattro commissari sarebbe stato – secondo quanto riporta Il Mattinale – il fatto che la stessa presidente von der Leyen avrebbe bypassato la raccomandazione a favore di Dlabajová da parte di Breton, commissario responsabile per il giudizio sul candidato più idoneo.

MARKUS PIEPER

Di fronte a tutto ciò gli eurodeputati inseriranno con tutta probabilità nell’agenda della mini-sessione plenaria del 10-11 aprile a Bruxelles un dibattito ad hoc sul ‘Pipergate’, mentre gli stessi quattro gruppi politici espressione dei 12 firmatari dell’interrogazione alla Commissione (Verdi/Ale, S&D, Renew Europe e La Sinistra) stanno redigendo una richiesta formale all’esecutivo Ue per chiedere la revoca della nomina di Pieper.

Dal Berlaymont il portavoce capo della Commissione Ue, Eric Mamer, ha provato a spiegare […] che “questa procedura di selezione è stata esattamente uguale a qualsiasi altra“, con la proposta avanzata dal commissario per il Bilancio, Johannes Hahn (anche lui della famiglia dei popolari europei come von der Leyen e Pieper), “in accordo con la presidente”.

NICOLAS SCHMIT

Nonostante che le varie tappe del processo “non sono pubbliche”, la numero uno dell’esecutivo Ue “ha piena fiducia che la procedura sia stata regolare”, ha aggiunto Mamer, precisando che nella lettera dei commissari “di fatto ci è stato chiesto di rispondere al Parlamento, cosa che facciamo sempre”. E nel caso di un dibattito all’emiciclo dell’Eurocamera sul ‘Piepergate’ la settimana prossima “la Commissione ne prenderà parte”.

2. LA NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI CONTRO VON DER LEYEN

Estratto dalla newsletter “Politico Brussels Playbook”

OLAF SCHOLZ URSULA VON DER LEYEN EMMANUEL MACRON

SCANDALO PASQUALE: Ursula von der Leyen può anche voler tenere a bada la politica, in vista di un secondo mandato a capo del ramo esecutivo dell'UE dopo le elezioni del Parlamento di giugno. Ma la politica non la lascerà in pace, dopo lo scandalo Piepergate, che ha preso vita in una delle settimane più tranquille del calendario dell'UE.

Il ruolo di inviato per le PMI è al centro dell'attenzione: La saga, riportata per la prima volta dal blog del giornalista italiano David Carretta, è incentrata sulle accuse, all'ufficio della von der Leyen, di aver impropriamente selezionato un alleato politico, Markus Pieper, per un posto di primo piano alla Commissione come "inviato per le PMI", a scapito di altri candidati che avrebbero ottenuto risultati migliori di lui nei test.

paolo gentiloni 4

I tempi stanno cambiando: In genere, questo tipo di storia avrebbe fatto il giro della bolla, avrebbe suscitato qualche commento indignato da parte del Parlamento europeo, e poi sarebbe sfumata per mancanza di ossigeno da parte dei media e per l'ostruzionismo della Commissione.

Ma ora non è così. In una grave escalation, quattro dei colleghi più anziani della von der Leyen alla Commissione - il commissario francese per il Mercato interno Thierry Breton, il responsabile italiano per l'Economia Paolo Gentiloni, l’alto rappresentante Josep Borrell e il responsabile per l'occupazione Nicolas Schmit - hanno chiesto risposte al loro capo.

Mettendolo per iscritto: In una lettera, ottenuta da Giovanna Faggionato di POLITICO, i quattro commissari sostengono che la nomina di Pieper solleva "interrogativi sulla trasparenza e l'imparzialità del processo" e chiedono che la questione venga discussa di persona la prossima settimana.

MARKUS PIEPER

È una ribellione insolitamente audace per un'istituzione che rifugge la politica e ama la parola "collegialità". Ma con le elezioni europee a meno di tre mesi di distanza e con la von der Leyen come chiara favorita, tali considerazioni sembrano essere fuori dalla finestra.

Ribelli: Tutti e quattro i commissari che hanno firmato la lettera sono rivali politici della von der Leyen, che ha ottenuto l'appoggio del Partito Popolare Europeo per correre come candidato principale del gruppo alle prossime elezioni. Schmit è il candidato principale del gruppo di centro-sinistra S&D, che attualmente è al secondo posto nei sondaggi dietro al PPE. Breton è stato particolarmente esplicito e il mese scorso si è attirato critiche per aver twittato che la von der Leyen era "isolata" nel suo campo.

URSULA VON DER LEYEN - CONGRESSO DEL PPE

Quale politica? In una dichiarazione a Playbook, il segretario generale del gruppo S&D Giacomo Filibeck ha scritto: "Non ci leggerei una mossa da campagna politica. È chiaramente una questione di governance interna".

Ma ha aggiunto: "È necessario dimostrare che la Commissione ha seguito un processo equo e trasparente quando ha effettuato questa nomina. Sulla base di quanto riportato, è giusto che vengano poste delle domande". Un portavoce del PPE non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

ursula von der leyen albert bourla

La difesa della Commissione: Parlando ai giornalisti durante il briefing di mezzogiorno di giovedì, il portavoce della Commissione Eric Mamer ha cercato di spegnere le fiamme. "La Commissione ha piena fiducia nel fatto che sono state seguite le procedure e che la persona che è stata selezionata alla fine è stata scelta in base alle sue prestazioni durante l'intero processo di selezione", ha detto.

Appena iniziato: Eppure c'è motivo di credere che il Piepergate possa durare più a lungo della vostra scorta di uova di Pasqua. Uno dei candidati al ruolo di inviato per le PMI, la legislatrice ceca Martina Dlabajová, ha presentato un reclamo ufficiale. Un gruppo di legislatori ha chiesto alla Commissione di chiarire se Pieper abbia effettivamente fatto meglio degli altri candidati al ruolo, in seguito alle notizie che lo vedono in realtà “sottoperformare” di un margine significativo.

PAOLO GENTILONI - URSULA VON DER LEYEN - THIERRY BRETON

Ci si aspetta di più la prossima settimana, quando i commissari ribelli avranno la possibilità di mettere sotto torchio la von der Leyen di persona, quando si riuniranno per la prima riunione del Collegio dopo lo scoppio dello scandalo. È probabile che il frastuono cresca ancora di più quando si approfondiranno le accuse secondo cui il ruolo di PMI, molto remunerativo (il suo stipendio è stimato in circa 15.000 euro al mese, al lordo delle tasse), sembra essere stato fatto su misura per Pieper e potrebbe essere stato assegnato in cambio dell'appoggio della CDU alla von der Leyen per il posto di vertice.

NICOLAS SCHMIT

Non solo. A meno di tre mesi dalle elezioni del Parlamento, la von der Leyen si trova ad affrontare un campo minato politico sempre più affollato. Il Piepergate arriva sulla scia del Pfizergate, che si concentra sull'uso di SMS da parte della von der Leyen per assicurarsi contratti per l'acquisto di vaccini - e che ha dato origine a un'indagine da parte della Procura europea, come rivelato da POLITICO all'inizio di questa settimana.

In un'intervista con POLITICO a Parigi, la candidata principale di Emmanuel Macron per le elezioni europee Valérie Hayer, ha rifiutato di appoggiare la von der Leyen per un secondo mandato. "Non escludo di votare di nuovo per lei, non escludo di non votare di nuovo per lei", ha detto.

ursula von der leyen al congresso del ppe 1

In conclusione: I rivali della Von der Leyen si stanno togliendo i guanti in una campagna sempre più politica per la gestione della Commissione per i prossimi cinque anni. Ma la presidente della Commissione non ha ancora svelato la sua squadra elettorale e il suo account su X è rimasto muto per un mese. Con l'intensificarsi degli attacchi, la freddezza comincia a sembrare un ostacolo.