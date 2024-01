FUORI RON, VITTORIA QUASI ASSICURATA PER DON – IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, SI RITIRA DALLA CORSA PER LA NOMINATION REPUBBLICANA E ANNUNCIA IL SUO SOSTEGNO A DONALD TRUMP – PRESENTATO COME ALTERNATIVA AL TYCOON, UN ANNO FA ERA STATO SPONSORIZZATO DAI GIORNALI COME “DEFUTURE”. MA L’ELETTORATO REPUBBLICANO GLI HA RIFILATO SOLO SBERLE – ORA L’UNICA IN PISTA CONTRO TRUMP RESTA NIKKI HALEY

RIP Ron DeSantis aka Meatball Rons 2024 Campaign ?Here's #Trump giving the eulogy at the Ron DeSanctimonious burial services ? pic.twitter.com/NR51jBejDs — John Walsh (@itsJohnWalsh) January 21, 2024

ron desantis con donald trump 1

(Agenzia Nova) – il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato il suo sostegno alla campagna elettorale di Donald Trump, dopo avere messo fine alla sua corsa per la Casa Bianca ed essersi inizialmente presentato come il principale avversario dell'ex presidente degli Stati Uniti nella gara per la selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre.

L'annuncio di DeSantis, in un messaggio video pubblicato oggi, è arrivato poco prima di un raduno organizzato a Manchester, in New Hampshire, dove martedì prossimo si terranno le primarie. Una fonte anonima ha riferito però al "New York Times" che non parteciperà più all'evento a seguito della decisione.

ron desantis si ritira meme 5

Con il ritiro del governatore della Florida, gli unici candidati repubblicani rimasti sono Trump e Nikki Haley, ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del Sud. La decisione di DeSantis è arrivata dopo i risultati deludenti ottenuti ai caucus che si sono svolti lunedì scorso in lowa: il governatore ha ottenuto il secondo posto, ma con un enorme scarto del 30 per cento rispetto a Trump, primo in classifica.

"Voglio annunciare oggi la fine della mia campagna elettorale: Donald Trump è chiaramente meglio rispetto all'attuale presidente, Joe Biden, e in passato ho giurato che avrei sostenuto il candidato del Partito repubblicano" ha spiegato DeSantis nel video pubblicato poco fa.

