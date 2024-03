FUORI I SECONDI: INIZIA LA SCAZZOTTATA TRA RAMPELLI E MELONI – È INIZIATO IL CONGRESSO DI FRATELLI D’ITALIA A ROMA, DOMANI SERA TERMINERÀ CON L’ELEZIONE DEL NUOVO COORDINATORE DELLA FEDERAZIONE DELLA CAPITALE: SI ANDRÀ ALLO SCONTRO TRA I “GABBIANI” DI RAMPELLI, UNICO OPPOSITORE DELLA MELONI, CHE PROPONGONO MASSIMO MILIANI, E LE SORELLE MELONI, CHE CANDIDANO MARCO PERISSA – ARIANNA MELONI SOSTIENE CHE FDI NON SIA “UNA CAPOCRAZIA”, MA L’INCARICO DI VICE-PRESIDENTE DELLA CAMERA DI RAMPELLI POTREBBE TRABALLARE (DAGOREPORT)

AL VIA IL CONGRESSO DI FDI A ROMA, DUELLO PERISSA-MILANI

(ANSA) - Al via al Palazzo dei congressi di Roma il congresso locale di Fratelli d'Italia, che si concluderà domani sera con l'elezione del nuovo coordinatore della federazione romana. In campo, nonostante i tentativi portati avanti fino all'ultimo, due candidati: Marco Perissa e Massimo Milani, ex coordinatore commissariato nel 2023.

FDI, RAMPELLI: CANDIDATO UNICO? SE SONO ROSE FIORIRANNO

(Askanews) - "Vediamo, mancano poche ore all'apertura dei seggi se son rose fioriranno". Lo ha detto il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, a proposito della eventualità di una candidatura unitaria al congresso romano di Fdi che è cominciato questa mattina.

"Ancora abbiamo qualche ora per riflettere", la riflessione "non è iniziata stamattina, si sta ragionando in questi giorni per ora ci sono due candidati", ha aggiunto. "Giorgia Meloni - ha detto ancora Rampelli - si è occupata di altro non ha proprio interferito non c'è nessuna capocrazia e non ci sarà".

RAMPELLI, NON ESISTONO CORRENTI FDI, NON LA CHIAMEREI 'GABBIANI'

(ANSA) - "Non esistono correnti in Fratelli d'Italia. Non esiste una corrente dei gabbiani. Nel caso la volessi fare non la chiamerei mai con un nome così che ha a che fare con l'ornitologia e non con la politica". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli interpellato sulla sfida tra Marco Perissa e Massimo Milani al congresso romano di Fdi.

FDI: ARIANNA MELONI, SIAMO UN PARTITO VERO E NON UNA CAPOCRAZIA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "È un bellissimo congresso di confronto, allo stato ci sono due candidati e vedremo come andrà. Dimostra che siamo un partito vero, non una capocrazia". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria e tessere di Fratelli d'Italia, arrivando al congresso romano del partito.

