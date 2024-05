FUORI I SECONDI! – LA GEORGIA APPROVA LA LEGGE "SUGLI AGENTI STRANIERI", E IN PARLAMENTO SCOPPIA UNA MAXI-RISSA TRA DEPUTATI DI MAGGIORANZA E QUELLI DI OPPOSIZIONE - LA NORMA FILO-RUSSA LIMITERÀ LE ATTIVITÀ DEI MEDIA E DELLE ONG FINANZIATE DALL’ESTERO - MENTRE I POLITICI SI AZZUFFANO, A TIBLISI I CITTADINI SONO SCESI IN STRADA PER PROTESTARE CONTRO IL PROVVEDIMENTO PRO-PUTIN - VIDEO

RISSA TRA DEPUTATI IN GEORGIA, OGGI OK A CONTESTATA LEGGE

RISSA NEL PARLAMENTO GEORGIANO

(ANSA-AFP) - TBLISI, 14 MAG - In mattinata sono scoppiati tafferugli nel parlamento della Georgia, dove si prevede che i legislatori adottino una legge divisiva sull'"influenza straniera", criticata di essere la fotocopia della legislazione russa usata per mettere a tacere il dissenso.

I legislatori del partito di governo e dell'opposizione si sono azzuffati e scambiati colpi durante un acceso dibattito sulla legge, come mostrano i filmati trasmessi dall'emittente pubblica georgiana.

LA GEORGIA ADOTTA LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA

RISSA NEL PARLAMENTO GEORGIANO

(ANSA-AFP) - TBILISI, 14 MAG - Il Parlamento georgiano ha approvato in via definitiva il controverso progetto di legge sull'influenza straniera, nonostante le manifestazioni su larga scala contro il testo che, secondo i suoi detrattori, sta allontanando il Paese caucasico dall'Europa per avvicinarlo a Mosca.

In terza e ultima lettura, i deputati hanno votato 84 a favore e 30 contro, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di Stato.

in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri a tbilisi in georgia proteste contro la legge sugli agenti stranieri