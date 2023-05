9 mag 2023 15:53

FUORTES, TANTO RUMORE PER NULLA – IL POSTO AL SAN CARLO DI NAPOLI È ANDATO PER RAGIONI "BURO-POLITICHE", E QUELLO ALLA SCALA SE LO PUÒ SOGNARE. A CONFERMARLO OGGI È STATO IL SINDACO DI MILANO, BEPPE SALA: “LA STIMA PERSONALE C’È TUTTA, MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE SIA IN VISTA UN SUO ARRIVO COME SOVRINTENDENTE. LA COSA SI È TROPPO POLITICIZZATA. AL DI LÀ CHE LO NEGHINO, CI SONO EVIDENTEMENTE INTERFERENZE POLITICHE”