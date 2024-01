IL FUTURO DELLA FRANCIA? I GALLETTI COCCODE’ – L’EREDE DI MACRON E’ IL NEOPREMIER 34ENNE GABRIEL ATTAL, VOLTO DA PUER DELICATUS E OMOSESSUALE DICHIARATO: IL SUO COMPAGNO E' IL CAPOGRUPPO DEI MACRONIANI ALL'EUROPARLAMENTO, SEJOURNE' - SARA’ L'EX MINISTRO DELL'EDUCAZIONE A TENER TESTA A JORDAN BARDELLA, CAPOFILA DELLA CAMPAGNA LEPENISTA PER BRUXELLES. ANCHE IL PORTABORSETTE DI MARINE LE PEN E’ STATO AL CENTRO DI MOLTE INSINUAZIONI SULLA SUA SESSUALITA’ MA SEMBRA CHE…

Francesco De Remigis per ilgiornale.it - Estratti

«La Francia non farà mai rima con declino, ma con grandeur». Si è presentato così il 34enne Gabriel Attal a Matignon, prendendo ieri il testimone di primo ministro dalla dimissionata Elisabeth Borne.

Con le elezioni europee dietro l'angolo, il presidente francese ha investito in un volto fanciullesco - il più giovane premier della V Repubblica - giudicato da Macron il solo in grado di tener testa a Jordan Bardella, capofila della campagna lepenista per Bruxelles.

Attal, che lascia il ministero dell'Educazione, non ha mai chiesto scusa per certe sue intemerate. Come quando, da portavoce dell'esecutivo, nel giugno 2018 insultò l'Italia; accusata d'aver tenuto un atteggiamento «vomitevole» respingendo l'Aquarius con 630 migranti a bordo. Disse che era «immondo» far politica con le vite umane. Peccati di gioventù? Difficile a dirsi.

Ora dovrà dare ordini a ministri ben più esperti di lui, da Darmanin a Le Maire (Interno ed Economia), pronti alle barricate per un nuovo governo tutto ancora da costruire. Ma il favorito del presidente è lui, gay dichiarato senza troppe ostentazioni. Ancora in vena di provocare Roma è il suo compagno, il capogruppo dei macroniani all'Europarlamento Stéphane Séjourné, che ieri ha tentato di mettere in cattiva luce l'Italia citando i saluti romani alla commemorazione di Acca Larentia: «Qualcosa che non possiamo tollerare, queste immagini come il ritorno dell'estrema destra in generale».

Eppure, Attal di rispetto parla spesso. Ne ha fatto una battaglia personale anche a scuola. Lui, che di bullismo è stato vittima per il suo essere omosessuale.

(…) Negli ultimi giorni il web è stato testimone di molteplici speculazioni riguardanti la sessualità di Jordan Bardella. Ma cos'è veramente? Jordan Bardella è davvero gay?

Negli ultimi giorni Jordan Bardella è stato definito gay sul web, una voce che sta prendendo sempre più piede.

Nato il 13 settembre 1995 a Drancy, Jordan Bardella è un giovane politico che ha scalato le fila del partito Rassemblement National con notevole rapidità.

I sospetti sulla presunta omosessualità di Jordan Bardella si basano principalmente su osservazioni superficiali. Scavando un po' più a fondo, notiamo che Jordan Bardella aveva una relazione con Kerridwen Chatillon, figlia di Frédéric Chatillon.

Dal 2020 condivide la sua vita con Nolwenn Olivier, nipote di Marine Le Pen e figlia di Marie-Caroline Le Pen, sorella maggiore di Marine Le Pen. Queste note relazioni eterosessuali tendono a smentire le voci sull'omosessualità che circolano sul suo conto.

