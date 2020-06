UNA GAFFE DA CANCELLERI – SFONDONE DEL VICEMINISTRO GRILLINO ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI, GIANCARLO CANCELLERI: A PORTO EMPEDOCLE CONFONDE UN’IMBARCAZIONE CON A BORDO MIGRANTI IN ISOLAMENTO CON UNA NAVE CROCIERA - “HO VISTO UNA NAVE ORMEGGIATA. QUESTO SIGNIFICA CHE ARRIVERANNO TURISTI E CHE CI SONO PROSPETTIVE” – VIDEO: COME REAGISCE QUANDO GLI FANNO NOTARE CHE HA SPARATO UNA MINCHIATA

Giancarlo Cancelleri, vice ministro grillino alle infrastrutture, si vanta dei risultati del governo in ambito turistico, scambiando una nave adibita per la quarantena dei migranti in mare per una nave da crociera. Così, tanto per capire in che mani siamo ? pic.twitter.com/5R21SAJ2Wv — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) June 23, 2020

Da "www.ilmessaggero.it"

giancarlo cancelleri

Gaffe del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a Porte Empedocle. Ieri presentando un progetto da circa 70 milioni di euro per rilanciare l'area portuale, il viceministro ha scambiato una nave «Moby Zazà» con a bordo migranti in isolamento per una nave da crociera.

nave quarantena migranti porto empedocle 2

«Ho visto una nave ormeggiata - ha detto all’emittente Agrigento Notizie dopo la presentazione del nuovo progetto - questo significa che arriveranno turisti e che ci sono prospettive».

nave quarantena migranti porto empedocle 1

I giornalisti hanno fatto notare subito l'errore al viceministro. La gaffe è stata ripresa e rilanciata. E oggi su facebook è arrivata la reazione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «Giancarlo Cancelleri, vice ministro grillino alle infrastrutture, si vanta dei risultati del governo in ambito turistico, scambiando una nave adibita per la quarantena dei migranti in mare per una nave da crociera. Così, tanto per capire in che mani siamo...».

giancarlo cancelleri foto di bacco giancarlo cancelleri