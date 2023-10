20 ott 2023 16:57

GAFFE, SBADIGLI E GANASSATE DI “BIG JIM” GIAMBRUNO – "GENTE" PIZZICA L’EX COMPAGNO DELLA MELONI IN VERSIONE "BLUES BROTHERS" A SPASSO PER ROMA CON LE SUO SOLITE POSE PIACIONICHE: OCCHIALI DA SOLE E PETTORALI SCOLPITI IN BELLA MOSTRA E IL CIUFFO TIRABACI CHE NON SI VEDEVA DA PIU’ DI UN VENTENNIO. SE NON FOSSE VERAMENTE LUI PENSEREMMO A UNA PARODIA: NON A CASO QUANDO CERCHI “ANDREA GIAMBRUNO” ONLINE PRIMA DI LUI ARRIVANO TUTTE LE SPASSOSE IMITAZIONI CHE NE FA IL COMICO MAURIZIO CROZZA – VIDEO