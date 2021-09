GAIO POTERE – NEL PIÙ PICCOLO COMUNE ITALIANO PER POPOLAZIONE, MONTERONE, IN PROVINCIA DI LECCO, L'UNICA LISTA VALIDA PER LE ELEZIONI COMUNALI È QUELLA DEL PARTITO GAY PER I DIRITTI LGBT+, SOLIDALE, AMBIENTALISTA E LIBERALE - LA COMUNITÀ MONTANA HA SOLO 29 ABITANTI E IL CANDIDATO SINDACO ANDREA GRASSI VUOLE TRASFORMARLA IN UN POLO TURISTICO ED EVITARE L’ESTINZIONE…

Nel più piccolo Comune italiano per popolazione, Monterone, in provincia di Lecco, l'unica lista valida per le elezioni Comunali è quella del Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e liberale

Lo rende noto lo stesso partito, che nel centro della comunità montana della Valsassina, che conta solo 29 abitanti, ha schierato come candidato sindaco Andrea Grassi. «Ho scelto di candidarmi a Monterone perché non volevo far chiudere il Comune, commissariarlo e portarlo all'estinzione.

In queste settimane parlerò con i residenti e ascoltare le loro volontà. Morterone non può essere commissariata» ha spigato Grassi. «Monterone - ha aggiunto - può diventare un polo turistico internazionale ed essere ripopolato. Voglio lavorare per renderlo un paese popolato tutto l'anno, dove la gente può venire qui per trovare lavoro, ma anche un luogo inclusivo ed aperto.

Inoltre, mi impegnerò per renderlo un paese smart, dove molti potranno anche trasferirsi qui per godersi la natura e lavorare in smart-working con le connessioni ad alta velocità». Quello del Partito Gay «è un progetto nazionale di lungo respiro» sottolinea il partito, spiegando che in questa tornata elettorale sarà presente a Valnegra (Bergamo), in altri piccoli comuni e in grandi città come Milano, Torino, Roma e Napoli.

