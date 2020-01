GALEOTTO FU IL SELFIE CON MATTEO SALVINI – COSTA CARO A UN DELEGATO CGIL UN AUTOSCATTO COL LEADER DELLA LEGA. L’AZIENDA LO LICENZIA PERCHE’ LUI ERA IN MALATTIA. LA DIFESA: "IL MEDICO MI HA DETTO DI USCIRE. DOVEVO ESSERE A CASA DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 19 E L' EVENTO CON SALVINI INIZIAVA ALLE 15 MENTRE IL SELFIE È DELLE 16.10..."

Alessandra Testa per il Corriere della Sera

Si scatta un selfie con Matteo Salvini e lo licenziano in tronco. Succede, a pochi giorni dalla chiamata alle urne, a un delegato sindacale della Filt-Cgil, candidato a maggio, e non eletto, al consiglio comunale del comune di residenza con una lista appoggiata da Lega, Fratelli d' Italia e Forza Italia. A Christian Lanzi, 47 anni, di Granarolo dell' Emilia, sposato con tre figli, la doccia fredda è arrivata a fine turno, la sera del 22 gennaio.

Dipendente della società A3S, che lavora all' Interporto di Bologna per la multinazionale della logistica Schenker, era in malattia dal 2 ottobre con prognosi fino al 6 dicembre. Ma lo scorso 18 novembre è stato fotografato e ripreso dalle telecamere di una tv locale durante la visita del leader del Carroccio allo zuccherificio di Minerbio Coprob. «Non credo di aver fatto nulla di male - si difende - e lo dimostrerò nelle sedi opportune». Nero su bianco le motivazioni del licenziamento. «Era personalmente alla visita del segretario della Lega benché fosse in malattia - si legge -. Tale presenza è documentata da immagini e video mentre, apparentemente in buona salute, era intento a farsi fotografare».

«Quell' immagine - prosegue la missiva - ha indispettito i suoi colleghi di lavoro, anche in considerazione della sua carica sindacale». Un licenziamento per giusta causa che, assistito dai legali Francesco Alleva, Ugo Lenzi e Gabriele Cazzara, Lanzi ha deciso di impugnare. Innanzitutto perché la contestazione disciplinare, che aveva preceduto il licenziamento, «non mi è mai arrivata», racconta.

E poi perché Lanzi, che era assente dal lavoro per una patologia certificata da specialisti che gli avevano «vivamente raccomandato di uscire di casa, ovviamente fuori dalle fasce di reperibilità», quegli orari assicura di averli rispettati. «Dovevo essere a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 - informa - e l' evento con Salvini iniziava alle 15 mentre il selfie è delle 16.10. Alle 16.30 sono andato a prendere i bimbi a scuola a Granarolo, che dista pochi chilometri da Minerbio. Poi subito a casa per farmi trovare in caso di controllo».

