GASPARRI, CHE GAFFEUR! – IL SENATORE DI FORZA ITALIA, NON NUOVO A CERTI SCIVOLONI, INCAPPA IN UN DOPPIO ERRORE STORICO DA MATITA BLU, DURANTE LA SUA DICHIARAZIONE DI VOTO SUL DL UCRAINA, IN AULA: “QUALCHE LIBRO È BENE LEGGERLO, OGNI TANTO. IL CASO PIÙ RECENTE È LA GUERRA DI CRIMEA NEL 1861-63 VIDE IMPEGNATO IL REGNO DI PIEMONTE, CON L’ITALIA ANCORA NON UNITA, QUANDO CAVOUR INVIÒ I BERSAGLIERI A COMBATTERE CONTRO LA RUSSIA". IN QUEL PERIODO L’ITALIA ERA GIÀ UNIFICATA, MA COMUNQUE LA GUERRA IN CRIMEA C’ERA STATA PRIMA, TRA IL 1853 E IL 1856…