Atlantica Digital Spa, una delle società nella rete di Cyberealm, la Srl di cui è presidente il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, è tra le società fornitrici della Rai, la tv di Stato sulla quale proprio Gasparri deve vigilare. Infatti il capogruppo di Forza Italia è tra i componenti della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Luogo istituzionale diventato teatro per Gasparri, per mostrare cognac e carote all’audizione di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Era stata proprio la trasmissione di Rai3 a rivelare come il forzista non avesse comunicato al Senato la sua carica di presidente (dal 17 giugno 2021) della Cyberealm. Poi il Fatto ha ricostruito la rete societaria: la Cyberealm, specializzata in soluzioni di cybersecurity di proprietà dell’italo-israeliano Leone Ouazana, detiene il 24 per cento delle quote della Atlantica Cyber Security Srl, società che si occupa di “consulenza nel settore delle tecnologie e dell’informatica”, e nella quale partecipano anche altre aziende. Tra queste la Atlantica Digital Spa con una quota del 26 per cento. Ed è proprio quest’ultima che, come raccontato nei giorni scorsi, ha vinto in questi anni (già da prima che Gasparri diventasse presidente di Cyberealm), ovviamente in modo lecito, appalti con società pubbliche: Consip, Rai, Arma dei carabinieri.

Il caso è arrivato martedì in Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La domanda è stata posta dai componenti del M5S. “La Cyberealm Srl – scrivono – (...) unitamente” ad Atlantica Digital Spa “detiene a tutt’oggi quote della Atlantica Cyber Security srl; la Atlantica Digital Spa, risulta inoltre inserita nell’albo fornitori Rai del 9.07.2023”.

Per questo chiedono di sapere: “Se la Rai, o una società del Gruppo Rai, abbiano mai affidato alla Cyberealm srl, alla Atlantica Digital Spa o a loro partecipate l’espletamento di servizi...”.

La risposta dalla Tv di Stato è arrivata in forma scritta. Qui si spiega che non sono mai stati “perfezionati accordi con le società Cyberealm Srl e Atlantica Cyber Security Srl, le quali non risultano infatti nell’elenco anagrafico dei fornitori Rai”.

Diverso il caso di Atlantica Digital Spa, questa sì in rapporti con la Rai: è “iscritta in Albo Fornitori Rai, è registrata nella piattaforma Acquisti per la possibile partecipazione a procedure di affidamento e ha avuto diversi accordi negoziali con Rai spa”.

La Atlantica Digital Spa, continua la risposta inviata in Commissione, dal 2018 a oggi ha stipulato “18 accordi negoziali” con Rai Spa “di cui 4 tuttora in essere”.

Nei giorni scorsi, il senatore ha definito “improprio” l’accostamento con Atlantica Digital Spa, “società alla quale è totalmente estraneo”.

Intanto “Il Fatto” ha ricostruito che tra i finanziatori dell’ultima campagna elettorale di Gasparri c’è pure AdnKronos Srl, si tratta dell’azienda di Pippo Marra, editore dell’omonima agenzia di stampa. AdKronos Comunicazione Srl ha contribuito con 5 mila euro anche alla campagna elettorale di Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia. Si tratta di tutti contributi leciti e regolari. “Adnkronos Spa possiede la testata giornalistica relativa alla Agenzia di stampa. Adnkronos Comunicazione Srl invece è un’altra azienda che non svolge attività editoriale. E quindi non è soggetta alle norme previste dalla legge sulla stampa. Sono due società interamente indipendenti che svolgono attività diverse e separate”, spiegano da AdnKronos Comunicazione Srl.

