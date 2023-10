A GAZA SI CONTINUA A MORIRE: NELLE ULTIME 24 ORE 126 BAMBINI SONO STATI UCCISI DAI BOMBARDAMENTI ISRAELIANI. OLTRE MILLE I FERITI – I MISSILI DALLA PALESTINA HANNO COLPITO UN KIBBUTZ, UNA PERSONA È IN GRAVI CONDIZIONI – IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO: “DONNE, I BAMBINI, GLI OSPEDALI E LA COMUNITÀ CIVILE VANNO TENUTI FUORI DALLA GUERRA. PREPARIAMOCI, LE CONSEGUENZE ARRIVERANNO" – L’ESERCITO ISRAELIANO ACCUSA: "HAMAS STA OSTACOLANDO L'AVACUAZIONE DI GAZA"

bombardamenti striscia di gaza 1

GAZA, 324 MORTI IN ATTACCHI ISRAELE IN 24 ORE, 126 BAMBINI

(ANSA-AFP) - GAZA, 14 OTT - "Almeno 324 persone", tra cui 126 bambini e 88 donne, sono state uccise negli attacchi israeliani su Gaza nelle ultime 24 ore: lo ha dichiarato oggi il ministero della Sanità palestinese del movimento Hamas al potere a Gaza. Almeno 1.018 persone sono rimaste ferite nelle stesse circostanze, ha aggiunto il ministero in un comunicato.

bombardamenti gaza city

RAZZI DA GAZA, 4 FERITI NEL KIBBUTZ DI NIRIM, UNO GRAVE

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - Negli ultimi attacchi dalla Striscia verso le comunità israeliane a ridosso di Gaza, in particolare nel kibbutz di Nirim ci sono quattro feriti di cui uno in condizioni critiche. Lo riferiscono i media.

CROSETTO, IN GUERRA OSPEDALI E CIVILI VANNO TENUTI FUORI

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Non serve a nulla ricordare se non ci consente di imparare: significa capire dalla storia come comportarci su quello che accade oggi. La storia ci insegna che anche nella guerra si possono rispettare o no le regole umane, che quando il nemico si arrende lo si rispetta e non lo si uccide, che le donne, i bambini, gli ospedali e la comunità civile vanno tenuti fuori.

israele attacca la striscia di gaza 9

Contro il terrorismo si risponde tutti insieme senza riflettere un secondo e lo si fa ricordando che ci sono dei valori anche in guerra, anche contro i nemici". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Cefalonia per l'anniversario dell'eccidio degli italiani.

CROSETTO, CONSEGUENZE GUERRA ARRIVERANNO, PREPARIAMOCI

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Mi rivolgo alla comunità italiana: la guerra in Ucraina già aveva peggiorato il clima nel mondo e la ferita che ora si è aperta sul Medioriente non può che aggravare questa situazione. Le conseguenze di guerre che sembrano lontane a noi alla fine arriveranno in tutto il mondo e noi dobbiamo prepararci perché in un momento così non dobbiamo dividerci, perché se non prevarrà la ragione saranno momenti difficili che possono provocare feriti ed allargare l'incendio ben aldilà della Striscia di Gaza.

GUIDO CROSETTO

Prepariamoci ad aiutare la parte più debole del Paese che da questi scossoni rimane più colpita". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine delle commemorazioni per l'ottantesimo anniversario dell'eccidio di Cefalonia, che si sono svolte in Grecia.

L'ESERCITO ACCUSA HAMAS, 'OSTACOLA L'EVACUAZIONE DA GAZA'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 OTT - "Hamas sta ostacolando quanti dal nord di Gaza stanno cercando di spostarsi verso sud": lo ha affermato in una conferenza con il portavoce militare israeliano Richard Hecht. Ha ribadito che per motivi di sicurezza, anche in vista delle prossime operazioni sul terreno, costoro "devono passare a sud" del Wadi Gaza, nel centro della Striscia. Rispondendo alla domanda se per loro ci sia un limite di tempo, ha risposto:

PERSONE FUGGONO DA GAZA

"Comprendiamo che la cosa richiede tempo, comprendiamo che è complessa. Ma siamo determinati a dare battaglia a Hamas". Israele ha indicato loro due itinerari che saranno protetti fra le 10 e le 16, ora locale.

