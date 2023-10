16 ott 2023 16:31

A GAZA LA SOLITA TIRI-TEHERAN – IL MONITO DELL’IRAN A ISRAELE (DOVE SUONANO LE SIRENE ANTI-MISSILE): “L'ASSEDIO IN CORSO, L'UCCISIONE DI DONNE E BAMBINI E L'ATTACCO DI TERRA ALLA STRISCIA PORTERANNO A UNA LUNGA GUERRA SU DIVERSI FRONTI” – E PUTIN, TANTO PER CAMBIARE, RANDELLA GLI STATI UNITI: "SONO I RESPONSABILI DI QUESTA CRISI PERCHÉ HANNO TENTATO DI MONOPOLIZZARE LA SOLUZIONE”. MERCOLEDÌ JOE BIDEN POTREBBE VOLARE IN ISRAELE – L’OMS AVVERTE: “RESTANO SOLO 24 ORE PER FAR ENTRARE GLI AIUTI ESSENZIALI A GAZA PRIMA CHE NELLA STRISCIA SI VERIFICHI UNA CATASTROFE"